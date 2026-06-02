El Festival Isla Calavera entrega al Ayuntamiento de La Laguna un trofeo idéntico al expuesto en Cannes

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera ha entregado al Ayuntamiento de La Laguna una edición especial de su trofeo de honor, idéntica a la pieza que el certamen ha incorporado a la exposición permanente del Fantastic Pavilion del Marché du Film del Festival de Cannes. El gesto reconoce el apoyo del Consistorio al crecimiento del festival y a su proyección internacional en el año en que se cumple el décimo aniversario de su fundación.

La escultura fue entregada al alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, por los codirectores de Isla Calavera, Ramón González Trujillo y Daniel Fumero. La pieza simboliza el agradecimiento del festival a una administración que, según la organización, ha acompañado su consolidación como una referencia cultural y cinematográfica dentro y fuera de Canarias.

Una pieza gemela de la expuesta en Cannes

La obra forma parte de una edición muy limitada. Se trata de una de las dos únicas ediciones especiales del trofeo esculpido por Colin Arthur, maestro de los efectos especiales, el maquillaje y la animatrónica, y Premio Isla Calavera de Honor en la primera edición del festival.

La otra unidad está integrada en la exposición permanente de trofeos de festivales de cine fantástico del Fantastic Pavilion de Cannes, un espacio profesional vinculado al Marché du Film que reúne galardones de certámenes de género de distintos países. La presencia de la pieza en ese escaparate internacional supone un paso relevante para la visibilidad exterior de Isla Calavera y de La Laguna como sede del festival.

Diez años de cine fantástico en La Laguna

Isla Calavera celebra esta entrega en un momento simbólico para su trayectoria. El certamen cumple diez años desde su fundación y ha logrado consolidarse como una de las citas especializadas en cine fantástico más reconocibles del Archipiélago.

A lo largo de este tiempo, el festival ha combinado proyecciones, homenajes, encuentros con profesionales, actividades paralelas y una programación centrada en el cine de género. Su desarrollo ha contribuido a reforzar la oferta cultural de La Laguna y a situar al municipio en circuitos vinculados al audiovisual fantástico.

La Laguna se proyecta en el escaparate de Cannes

La entrega de la escultura culmina la participación del municipio en el Marché du Film de Cannes, donde La Laguna ha sido presentada ante la industria audiovisual internacional a través del aval de Isla Calavera como herramienta de promoción cultural y turística.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que este reconocimiento refleja el trabajo sostenido de los últimos años para reforzar la dimensión internacional del festival y, al mismo tiempo, proyectar la imagen de La Laguna como ciudad vinculada a la cultura, el patrimonio y la creación audiovisual.

Cultura, patrimonio y audiovisual

Los codirectores del festival, Ramón González Trujillo y Daniel Fumero, subrayaron que la presencia de Isla Calavera en Cannes supone un hito para el certamen y una oportunidad para ampliar su red de relaciones profesionales en el ámbito internacional.

Ambos destacaron el respaldo del Ayuntamiento como un elemento clave para consolidar un proyecto cultural que no solo tiene una dimensión artística, sino que también funciona como herramienta de promoción exterior del municipio y de atracción de nuevas oportunidades vinculadas al sector audiovisual.

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera está organizado por la Asociación Cultural Charlas de Cine, Multicines Tenerife y la publicación TumbaAbierta.com. Cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Cultura, junto al Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Islas Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Canary Islands Film, además de otros colaboradores públicos y privados.