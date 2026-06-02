El desempleo en La Laguna desciende un 1,5% en mayo y deja 765 parados menos que hace un año

San Cristóbal de La Laguna cerró el mes de mayo con 11.084 personas desempleadas registradas, según los datos del Observatorio Canario de Empleo. La cifra supone una caída del 6,5% respecto al mismo mes del año anterior, cuando el municipio contabilizaba 11.849 personas en paro. En términos absolutos, hay 765 personas desempleadas menos que hace doce meses.

La evolución también fue positiva en la comparación mensual. En mayo, el desempleo descendió un 1,5% respecto a abril, al pasar de 11.251 a 11.084 personas registradas.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, valoró estos datos como una señal de evolución favorable del mercado laboral local. Según señaló, la reducción sostenida del desempleo refleja el dinamismo de la actividad económica del municipio y el trabajo conjunto de administraciones, empresas y agentes sociales.

Una bajada mensual e interanual

El descenso del paro en La Laguna se produce tanto en términos mensuales como interanuales. Esta doble lectura permite hablar de una tendencia positiva, aunque el Ayuntamiento insiste en que todavía quedan retos importantes, especialmente entre los colectivos con más dificultades para acceder al empleo.

El concejal de Desarrollo Local, Domingo Galván, destacó que el municipio mantiene una evolución favorable y defendió la necesidad de continuar reforzando las políticas de formación, orientación laboral y acompañamiento al empleo.

El edil subrayó que esas medidas deben adaptarse a las necesidades reales del mercado laboral y contribuir a mejorar la empleabilidad de las personas que siguen inscritas como demandantes de empleo.

El Observatorio Canario de Empleo publica información estadística sobre paro registrado, contratos y mercado laboral en Canarias. Más información oficial: https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/observatorio/

El perfil más habitual: mujer mayor de 45 años

Los datos de mayo también permiten trazar el perfil más frecuente de la persona desempleada en La Laguna. Según la información municipal, se trata de una mujer de más de 45 años y con estudios de educación primaria.

Las mujeres representan el 57,33% del total de personas desempleadas registradas en el municipio. Por edades, el colectivo de mayores de 45 años concentra el 61,29% de los casos. En cuanto al nivel formativo, predominan las personas con estudios primarios, que suponen el 46,70%, seguidas de quienes tienen educación secundaria, con un 37,67%.

Estos datos muestran que, aunque el desempleo baja, la dificultad de acceso al mercado laboral sigue afectando con más intensidad a determinados perfiles, especialmente mujeres, personas de más edad y trabajadores con menor nivel formativo.

Los servicios concentran la mayor parte del paro

Por sectores económicos, el mayor volumen de desempleo se concentra en el bloque de resto de servicios, que representa más de la mitad del total. Le siguen el comercio, con un 19%; la hostelería, con un 13%; la construcción, con un 9%; la industria, con un 4%; y la agricultura, con un 1%.

La concejala de Comercio, Estefanía Díaz, destacó el papel de pequeñas y medianas empresas, autónomos y profesionales en la dinamización económica del municipio. Según indicó, La Laguna cuenta con un tejido comercial activo y con capacidad para generar oportunidades laborales.

El comercio mantiene un peso relevante en el empleo local, especialmente en un municipio con un centro histórico de gran actividad comercial, turística y de servicios.

Trabajadores de servicios y vendedores, los perfiles más demandados

En relación con las ocupaciones demandadas, el grupo más numeroso corresponde a trabajadores de los servicios y vendedores, que representan el 35,99% del total. A continuación se sitúan las ocupaciones elementales, con un 26,77%, y los empleados contables, administrativos y de oficina, con un 10,64%.

Estos datos encajan con la estructura económica del municipio, donde el sector servicios, el comercio, la hostelería y la actividad administrativa tienen un peso importante.

Casi la mitad, en paro de larga duración

Uno de los datos que más preocupa es el del desempleo de larga duración. El 46,61% de las personas desempleadas registradas en La Laguna lleva un periodo prolongado sin empleo.

Domingo Galván señaló que el reto no consiste únicamente en seguir reduciendo las cifras generales, sino en facilitar el acceso a empleos estables y de calidad, adaptados a las demandas actuales del mercado laboral y a los sectores con mayor capacidad de crecimiento.

El Ayuntamiento afirma que continuará trabajando con empresas, entidades y otras administraciones para impulsar nuevas oportunidades laborales en el municipio.