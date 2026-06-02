El Ayuntamiento de La Laguna reconocerá la trayectoria del científico Wolfredo Wildpret

El Ayuntamiento de La Laguna iniciará el expediente de honores y distinciones al científico y botánico Wolfredo Wildpret de la Torre, fallecido recientemente y considerado una de las grandes figuras de la botánica en Canarias. El pleno municipal abordará este jueves una moción institucional para reconocer su trayectoria científica, docente y ambiental, profundamente vinculada al municipio lagunero.

La propuesta será elevada por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, con el objetivo de rendir homenaje a quien el texto municipal define como "un fiel defensor del medio natural" de las Islas y una voz comprometida con la necesidad de actuar ante los problemas medioambientales de la época.

Wildpret, nacido en Santa Cruz de Tenerife el 16 de septiembre de 1933, mantuvo durante décadas una estrecha relación con La Laguna a través de la Universidad de La Laguna (ULL) y de distintas instituciones científicas, culturales y ambientales del municipio.

Un científico ligado a la Universidad de La Laguna

La carrera de Wolfredo Wildpret estuvo marcada por su relación con la ULL, institución en la que ejerció como profesor durante 36 años hasta su jubilación en 2003, cuando fue nombrado profesor emérito. La universidad recuerda que su principal campo de investigación se centró en el estudio taxonómico y sintaxonómico de la flora y la vegetación de Canarias.

Licenciado en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid en 1958, con calificación de sobresaliente cum laude y Premio Extraordinario de Licenciatura, regresó a Tenerife en 1960. Desde entonces participó en la creación de la sección de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias de la ULL, un paso clave para el desarrollo de los estudios de biología en Canarias.

Durante su etapa docente impartió materias como Botánica y Geobotánica, y fue fundador de la asignatura Flora y Vegetación Canaria. La Universidad de La Laguna subraya que Wildpret fue una figura decisiva en la implantación de los estudios fitosociológicos y en la creación de una escuela de docentes e investigadores que contribuyó al conocimiento de la flora y la vegetación del Archipiélago.

De La Orotava a la investigación botánica

Su vocación por la naturaleza apareció muy pronto. Según recoge la moción, con apenas 16 años ejerció como ayudante de Eric Ragnor Sventenius en el Jardín Botánico de La Orotava, un lugar con el que su familia ya mantenía una relación histórica, ya que su bisabuelo, Hermann Wildpret, había sido botánico mayor de ese espacio.

Aquella etapa temprana marcó una trayectoria dedicada al estudio, la conservación y la divulgación del patrimonio vegetal canario. Con el paso de los años, Wildpret se convirtió en una referencia para varias generaciones de estudiantes, investigadores y profesionales vinculados al medio natural.

Su carrera académica incluyó la participación en más de 50 proyectos de investigación, la dirección de más de 40 memorias de licenciatura y más de 20 tesis doctorales, además de la publicación de más de 200 artículos en revistas especializadas de botánica.

Premios y reconocimientos

La trayectoria de Wildpret fue reconocida dentro y fuera de Canarias. En 2011 recibió el Premio Canarias de Investigación e Innovación, concedido por el Gobierno autonómico por su labor continuada en el conocimiento del medio natural del Archipiélago y por la creación de una amplia escuela de botánicos.

También fue distinguido con el Premio César Manrique de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias en 1998, el Premio Medio Ambiente Isla de Tenerife del Cabildo en 1999 y el título de Doctor Honoris Causa en Ciencias Naturales por la Universidad de Hannover en 2003. La ULL también recuerda entre sus reconocimientos el Premio Reinhold Tüxen, concedido en 2018 por la Asociación Alemana de Geobotánica.

En el ámbito universitario, la Universidad de La Laguna le dedicó en 2009 una calle en el campus de Anchieta y la Facultad de Biología le concedió su Medalla de Honor en 2013. Además, formó parte de instituciones como el Instituto de Estudios Canarios, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, el Museo Canario, el Colegio Oficial de Biólogos y la Academia Canaria de la Lengua.

Defensa del medio natural de Canarias

Además de su labor académica, Wildpret tuvo una presencia destacada en espacios de gestión y protección ambiental. Fue decano de la Facultad de Biología de la ULL entre 1983 y 1992, decano coordinador del Centro Superior de Ciencias Agrarias entre 1995 y 1997 y miembro del patronato insular del Parque Rural de Anaga.

Desde 1983 ejerció como presidente del Patronato del Parque Nacional del Teide, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Canarias. También fue consejero del Cabildo de Tenerife y presidente de la comisión de Educación y Cultura durante ocho años.

La Universidad de La Laguna ha mantenido vivo su legado a través de la Cátedra Cultural Científica Jardín Botánico Wolfredo Wildpret, orientada a la conservación de la diversidad vegetal en los campus universitarios, la investigación sobre esa biodiversidad y la divulgación científica a la sociedad.

Un legado científico y ciudadano

El expediente de honores y distinciones que iniciará La Laguna pretende reconocer no solo al investigador, sino también al ciudadano comprometido con el conocimiento y la protección del territorio. La moción municipal resalta su papel como divulgador y defensor del medio natural de Canarias, así como su voluntad de concienciar a la sociedad sobre los retos ambientales.

Entre sus trabajos figura la redacción en 2003, junto al arquitecto Fernando Saavedra y la profesora Victoria Eugenia Martín Osorio, del proyecto de rehabilitación de las antiguas huertas del convento de Santo Domingo de Guzmán y de la Guía Botánica del Jardín del Drago.

También recibió el V Premio Iberoamericano de Botánica por el trabajo Plantas invasoras de Canarias procedentes del continente americano, realizado junto a la profesora Victoria Eugenia Martín Osorio.