La Laguna refuerza la conservación de su patrimonio cofrade con 50.000 euros

El Ayuntamiento de La Laguna y la Junta de Hermandades y Cofradías del municipio han formalizado un convenio de colaboración para reforzar la conservación, divulgación y proyección del patrimonio cultural ligado a varias tradiciones históricas de la ciudad. El acuerdo está dotado con 50.000 euros y se centrará en celebraciones como la Semana Santa, el Corpus Christi y los belenes, tres expresiones culturales con fuerte arraigo en la vida social lagunera.

El convenio fue firmado por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías, Juan Antonio Pérez Gómez. En el acto también participaron el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés; la vicepresidenta de la Junta, Carmen Lourdes Parrilla; y el maestro de ceremonias, José Ángel Salas Yanes.

La aportación municipal está incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones Municipal 2026-2027 y busca garantizar financiación estable para actividades que forman parte de la identidad de La Laguna y que contribuyen a reforzar su proyección más allá del ámbito local.

Semana Santa, Corpus y belenes como memoria de la ciudad

El acuerdo permitirá apoyar la conservación de bienes artísticos y documentales, la organización de actos tradicionales y la difusión del patrimonio histórico-artístico asociado a las hermandades y cofradías.

La Laguna es la única ciudad de Canarias declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, un reconocimiento que obtuvo por el valor de su trazado urbano histórico y su influencia en el modelo de ciudad colonial no fortificada. La propia Unesco destaca que San Cristóbal de La Laguna fue fundada a finales del siglo XV y que su diseño urbano sirvió de referencia para ciudades coloniales en América.

En ese contexto, las tradiciones religiosas y populares tienen también un papel relevante en la construcción de la memoria colectiva. La Semana Santa lagunera, el Corpus Christi y los belenes no solo movilizan a hermandades y cofradías, sino también a familias, barrios, oficios y voluntariado que participan durante todo el año en la preparación de actos, cultos, recorridos y elementos patrimoniales.

Un patrimonio material e inmaterial

Luis Yeray Gutiérrez destacó que el convenio refleja el compromiso municipal con la protección y divulgación de un patrimonio que forma parte de la historia colectiva de La Laguna. El alcalde subrayó que estas tradiciones están profundamente arraigadas en la comunidad, unen generaciones y proyectan al exterior la riqueza cultural del municipio.

El regidor añadió que la Semana Santa lagunera y el resto de celebraciones incluidas en el acuerdo muestran cómo el patrimonio material e inmaterial puede convertirse en un motor social, cultural y económico para la ciudad.

El Ministerio de Cultura recoge que el conjunto histórico de San Cristóbal de La Laguna está inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial desde 1999, dentro de los bienes declarados por la Unesco en España.

Apoyo al trabajo de hermandades y cofradías

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, señaló que la subvención contribuye al objetivo de proyectar internacionalmente un municipio que atesora la única Ciudad Patrimonio Mundial de Canarias y numerosos bienes de interés cultural. También destacó el papel de la ciudadanía en la conservación de tradiciones con siglos de historia.

Por su parte, el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías, Juan Antonio Pérez Gómez, agradeció el respaldo del Ayuntamiento y defendió que el convenio permite dar continuidad a un trabajo que se desarrolla durante todo el año.

Pérez Gómez recordó que las hermandades custodian un legado transmitido de generación en generación y que sigue vivo gracias al compromiso de cientos de personas. A su juicio, la colaboración institucional es clave para mantener, enriquecer y compartir este patrimonio con la ciudadanía y con quienes visitan La Laguna.

Más de 470.000 euros para alianzas patrimoniales

Este convenio forma parte del programa anual de subvenciones de la Concejalía de Patrimonio Cultural, que en 2026 alcanzará los 472.000 euros. Esta línea municipal está destinada a proyectos de conservación, divulgación y restauración del patrimonio lagunero.

Además de la Junta de Hermandades y Cofradías, el programa incluye acuerdos con entidades como el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, la Fundación CICOP, la Universidad de La Laguna, la Asociación Cultural El Castrejón de Geneto, el Obispado y la Asociación Cruces de Mayo, entre otras.

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España está integrado por 15 ciudades con cascos históricos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, entre ellas San Cristóbal de La Laguna.

Proyección cultural más allá de Canarias

Con este acuerdo, el Ayuntamiento busca reforzar alianzas con entidades que trabajan de forma directa en la conservación del patrimonio local. La estrategia municipal pretende no solo proteger bienes artísticos y documentales, sino también acercar ese legado a la ciudadanía y mejorar su proyección nacional e internacional.

La Junta de Hermandades y Cofradías desempeña un papel central en esa tarea, al coordinar una parte importante del patrimonio cofrade de la ciudad y canalizar el trabajo voluntario de muchas personas vinculadas a las celebraciones religiosas y populares.

El convenio reconoce así una labor que va más allá de la organización de actos puntuales. Detrás de la Semana Santa, del Corpus o de los belenes hay conservación de piezas, transmisión oral, formación, cuidado de archivos, participación vecinal y mantenimiento de tradiciones que forman parte del tejido social de La Laguna.