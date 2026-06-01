La Laguna propone el 12 de marzo como Día de la Comunidad Venezolana para reconocer su aporte

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, llevará al próximo pleno municipal una moción para declarar el 12 de marzo como Día de la Comunidad Venezolana en San Cristóbal de La Laguna. La propuesta busca reconocer la aportación de la comunidad venezolana al municipio y celebrar los vínculos históricos, sociales y culturales entre Canarias y Venezuela.

La iniciativa surge de las propias asociaciones venezolanas del municipio y fue asumida por el alcalde tras una reunión celebrada el pasado viernes. En el encuentro participaron, de forma presencial y telemática, representantes de Sentir Ciudadano, entidad promotora de la propuesta, Christophorus Columbus, Flor de Mayo, Eco Armonía y Mi Mundo en Silencio.

Las asociaciones agradecieron que el Ayuntamiento haga suya la iniciativa y la eleve al pleno como una moción institucional. Para estos colectivos, la declaración de un día propio supone un reconocimiento al pasado compartido entre Canarias y Venezuela, pero también una apuesta por la convivencia y la diversidad cultural.

Por qué se propone el 12 de marzo

La fecha elegida tiene un valor especial para el pueblo venezolano. El 12 de marzo de 1806, Francisco de Miranda izó por primera vez la bandera tricolor, símbolo que con el tiempo quedó ligado a la identidad nacional venezolana. La moción plantea que esa fecha sirva también en La Laguna para recordar la historia, la cultura y el sentido de pertenencia de una comunidad dispersa por distintos países.

La bandera tricolor fue izada por Miranda en 1806 durante su expedición independentista. La historia oficial venezolana sitúa este episodio como uno de los antecedentes simbólicos de la construcción nacional, aunque el Día de la Bandera en Venezuela se conmemora oficialmente el 3 de agosto, fecha vinculada al izado en suelo venezolano.

La propuesta lagunera no pretende sustituir esas efemérides, sino establecer una jornada local de reconocimiento a la comunidad venezolana residente en el municipio y a los lazos que unen a ambas orillas del Atlántico.

Una relación histórica entre Canarias y Venezuela

La moción recuerda que La Laguna ha sido históricamente una ciudad abierta, plural y vinculada a la convivencia entre culturas. En ese contexto, la comunidad venezolana es presentada como una parte activa e integrada de la realidad social del municipio.

El texto destaca que la relación entre Canarias y Venezuela constituye uno de los vínculos humanos más profundos del ámbito hispanoamericano. Durante décadas, muchos canarios emigraron a Venezuela en busca de oportunidades. En los últimos años, el movimiento se ha producido también en sentido inverso, con ciudadanos venezolanos que han establecido su residencia en España y, de forma destacada, en Canarias.

Aportación social, cultural y económica

La moción subraya que la comunidad venezolana ha contribuido a la vida cotidiana de La Laguna desde múltiples ámbitos. Entre ellos menciona el emprendimiento, el comercio, la hostelería, la cultura, la educación, la sanidad, el deporte y el asociacionismo ciudadano.

También destaca la presencia de expresiones culturales venezolanas en el paisaje humano del municipio, desde la gastronomía y la música hasta las tradiciones, las manifestaciones artísticas y los valores familiares.

El objetivo del Ayuntamiento es que el futuro Día de la Comunidad Venezolana sirva para visibilizar esa aportación y reforzar la convivencia entre vecinos de distintos orígenes. La propuesta se plantea como una herramienta para seguir construyendo una sociedad más cohesionada, inclusiva y humana.

Actos culturales cada año

Si la moción sale adelante, el Ayuntamiento impulsará cada año actividades destinadas a fortalecer los vínculos históricos, sociales y culturales entre Canarias y Venezuela. La idea es organizar estos actos en coordinación con representantes de la comunidad venezolana, asociaciones y entidades sociales y culturales del municipio.

Entre los compromisos recogidos figura promover acciones de difusión histórica y cultural sobre el significado del 12 de marzo y el valor simbólico de la bandera venezolana como elemento de identidad y unidad.

Estas actividades podrían servir también para acercar a la ciudadanía lagunera la historia de la comunidad venezolana, su presencia en el municipio y las conexiones familiares, migratorias y culturales que unen a Canarias con Venezuela.

Diversidad como fortaleza colectiva

La moción nace, según recoge su exposición de motivos, del compromiso institucional de seguir construyendo una sociedad donde la diversidad cultural sea entendida como una fortaleza colectiva. También defiende que los lazos históricos entre pueblos hermanos deben continuar fortaleciéndose desde el respeto, la convivencia y la solidaridad.

Para las asociaciones venezolanas, la declaración del Día de la Comunidad Venezolana en La Laguna sería un gesto de reconocimiento institucional, pero también una forma de mirar al futuro. Su objetivo no es solo recordar una historia común, sino reforzar una ciudadanía compartida en la que la comunidad venezolana siga participando de manera activa en la vida social, económica y cultural del municipio.