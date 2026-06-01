La Laguna escucha las propuestas de niños y adolescentes para mejorar el municipio

El Ayuntamiento de La Laguna ha celebrado una sesión de trabajo con el Consejo de la Infancia y la Adolescencia del municipio para conocer de primera mano las propuestas, inquietudes y necesidades de niños, niñas y adolescentes.

El encuentro, impulsado por la Concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida, reunió a representantes del Consejo con varios concejales y concejalas de la Corporación local. El objetivo fue abrir un espacio de escucha activa y favorecer que los menores participen en la mejora de su entorno.

Durante la reunión, los representantes del Consejo pudieron trasladar sus opiniones sobre asuntos que forman parte de su vida diaria, como los espacios públicos, la accesibilidad, el medioambiente, las instalaciones deportivas, la agenda cultural, la inclusión social y las infraestructuras municipales.

Propuestas para mejorar los barrios

La sesión se desarrolló con una metodología participativa, pensada para generar ideas y posibles líneas de actuación. Los menores compartieron sugerencias sobre los seis distritos del municipio y recibieron información sobre proyectos que ya están en marcha desde distintas áreas municipales.

El Ayuntamiento destacó que este tipo de encuentros permite incorporar la mirada de la infancia y la adolescencia a la gestión pública. Muchas de las propuestas planteadas tienen que ver con espacios que usan a diario, como parques, calles, centros deportivos, zonas naturales o equipamientos culturales.

Una iniciativa del Plan de Infancia

Esta acción forma parte del II Plan Municipal de Infancia y Adolescencia y refuerza el compromiso de La Laguna como Ciudad Amiga de la Infancia, reconocimiento otorgado por UNICEF a los municipios que promueven los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida, María Cruz, recordó que estas iniciativas se complementan con otros programas municipales de atención a la infancia y a las familias. Entre ellos figuran servicios de apoyo psicoeducativo, atención integral a menores y familias, apoyo escolar en casa, prevención básica y atención al absentismo escolar.

En el encuentro participaron los ediles María Cruz —Bienestar Social—, Badel Albelo —Deportes—, Ángel Chinea —Obras—, Carla Cabrera —Presidencia—, Adolfo Cordobés —Patrimonio Cultural—, Domingo Galván —Medio Ambiente—, Cristina Ledesma —Desarrollo Rural—, Dailos González —Igualdad—, Adrián del Castillo —Cultura— y Sergio Eiroa —Educación—.

La presencia de distintas áreas permitió responder a propuestas variadas y recoger aportaciones sobre temas muy diferentes.