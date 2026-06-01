La Laguna destina 30.000 euros a la Fundación CICOP para reforzar la conservación del patrimonio

El Ayuntamiento de La Laguna y la Fundación Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) han renovado su colaboración con la firma de un convenio que permitirá financiar el programa de actividades de la entidad durante 2026. El acuerdo contempla una aportación municipal de 30.000 euros para apoyar iniciativas relacionadas con la conservación, la investigación, la formación y la divulgación del patrimonio cultural del municipio.

La firma fue realizada por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el presidente de la Fundación CICOP, Francisco Aznar Vallejo, en presencia del concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés. El convenio se enmarca en el Plan Estratégico municipal de Subvenciones 2026-2027, con el que el Consistorio busca dar continuidad a proyectos vinculados a la protección del legado histórico, artístico y cultural de la ciudad.

Un convenio para formación, divulgación y publicaciones

La aportación municipal permitirá a la Fundación CICOP desarrollar un programa de actividades a lo largo de 2026. Entre las líneas previstas figuran cursos, talleres de especialización, acciones divulgativas abiertas a distintos públicos y publicaciones especializadas.

El convenio también contempla la actualización de aplicaciones digitales vinculadas a la gestión y difusión del patrimonio, así como la convocatoria de los Premios Fundación CICOP, unos galardones que reconocen la labor de instituciones, organismos y personas comprometidas con la conservación, rehabilitación o difusión del patrimonio cultural.

Estas actividades se suman al trabajo habitual de la entidad, centrado en el estudio, la investigación, el intercambio técnico y la promoción de métodos, materiales y protocolos relacionados con la restauración y la gestión patrimonial. La propia Fundación CICOP se define como una entidad privada, cultural y sin ánimo de lucro orientada a la protección, conservación, restauración, gestión, comunicación y promoción del patrimonio cultural.

La Casa de los Capitanes, sede de una entidad internacional

Durante la firma del convenio, el alcalde destacó la importancia de que La Laguna cuente con la sede de esta entidad internacional en la Casa de los Capitanes, uno de los inmuebles históricos más representativos del casco lagunero.

Gutiérrez defendió que la colaboración con CICOP contribuye a reforzar el papel de La Laguna como referente patrimonial en Canarias y como ciudad comprometida con la preservación de su legado. También subrayó que el acuerdo permite avanzar en una estrategia compartida basada en la investigación, la formación, la divulgación y la participación ciudadana.

La conservación del patrimonio como política pública

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, enmarcó el acuerdo dentro de una política municipal estable y de largo recorrido. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, la Concejalía alcanzará este año los 472.000 euros en subvenciones destinadas a proyectos de conservación, divulgación y restauración .

El programa municipal de ayudas incluye también colaboraciones con el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, la Universidad de La Laguna, la Junta de Hermandades y Cofradías, la Asociación Cultural El Castrejón de Geneto, el Obispado y la Asociación Cruces de Mayo, entre otras entidades.

Cordobés remarcó que La Laguna posee un patrimonio "excepcional y diverso" y que las administraciones tienen la obligación de garantizar su protección, estudio y transmisión a las próximas generaciones.

La Laguna, un patrimonio que exige gestión continua

La protección del patrimonio en una ciudad histórica no depende solo de la restauración puntual de edificios o espacios singulares. También requiere formación especializada, difusión social, investigación técnica y herramientas que ayuden a gestionar mejor los bienes culturales.

En ese contexto, el convenio con CICOP busca reforzar una línea de trabajo que combina la conservación material del patrimonio con su dimensión social y educativa. La Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento señala en su portal oficial que su labor incluye la divulgación y difusión del patrimonio cultural del municipio para favorecer su conocimiento y puesta en valor.