Julio Medem y Aida Folch protagonizaron la VI Muestra de Cine Español de Tenerife en La Laguna

La Laguna vuelve a situarse el pasado fin de semana como punto de encuentro para los amantes del cine con la celebración de la VI Muestra de Cine Español de Tenerife, una cita tuvo como principales protagonistas al director Julio Medem y a la actriz Aida Folch. El encuentro, ya consolidado dentro de la programación cultural de la Isla, reafirmó su apuesta por divulgar el cine hecho en España y favorecer el diálogo entre creadores y público.

La programación se desarrolló en Multicines Tenerife, en el centro comercial Alcampo de La Laguna, con entrada gratuita hasta completar aforo, previa retirada de invitación en taquilla. La Muestra estuvo organizada por la Asociación Cultural Charlas de Cine, Alda Producciones, Multicines Tenerife y la Universidad de La Laguna, con el patrocinio de varias instituciones públicas y entidades vinculadas al sector audiovisual.

Esta sexta edición reconoció especialmente la trayectoria de Julio Medem, que recibió el Premio de Honor 2026 por su aportación al cine español. El realizador participó además en encuentros abiertos con los espectadores tras las proyecciones de Tierra y Lucía y el sexo

Julio Medem recibió el Premio de Honor de la Muestra

El cineasta vasco fue el gran homenajeado de esta edición. Medem regresó a Tenerife con un reconocimiento que conectó también con su propia relación con la Isla, donde en 2015 rodó varias escenas de Ma ma. Durante la presentación de la Muestra, el director señaló que este homenaje suponía para él un viaje emocional a su pasado, especialmente por la recuperación de Tierra, una de las películas esenciales de su filmografía.

La sesión de Tierra tuvo lugar el viernes 29 de mayo, a las 19:00 horas. La película, estrenada en 1995 y protagonizada por Carmelo Gómez y Emma Suárez, ocupa un lugar destacado en la obra de Medem por su mirada simbólica, su uso del paisaje y su exploración de la identidad. La cinta participó en la Sección Oficial del Festival de Cannes, un dato que refuerza su peso dentro del cine español de los años noventa.

'Lucía y el sexo', en el 25 aniversario de su estreno

La programación continuó el sábado 30 de mayo, también a las 19:00 horas, con la proyección de Lucía y el sexo. La sesión se enmarcó en el 25 aniversario del estreno de una de las obras más conocidas de Medem. El director asistió al pase y compartió un coloquio posterior con el público.

Con este formato, la Muestra volvió a ir más allá de la simple exhibición cinematográfica y convirtió cada proyección en una oportunidad para conocer de primera mano el proceso creativo de los artistas invitados.

Aida Folch reforzó el vínculo con el cine español contemporáneo

La actriz Aida Folch también tuvo un papel destacado en esta sexta edición. La intérprete participó en la programación con El artista y la modelo, película dirigida por Fernando Trueba en 2012. Su presencia subrayó la voluntad de la Muestra de combinar el reconocimiento a grandes autores con la atención al talento interpretativo actual.

Folch valoró durante la presentación la importancia de estos encuentros para acercar el cine al público y favorecer el intercambio directo entre espectadores y profesionales.

Una cita cultural que nació en plena pandemia

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, recordó que la Muestra nació en 2021, en un contexto marcado por la pandemia, con el objetivo de reivindicar la calidad del cine español. En apenas cinco años, la iniciativa se ha convertido en una cita estable para quienes siguen de cerca la producción audiovisual nacional.

También participaron en la presentación el concejal de Cultura, Adrián del Castillo; la vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria de la ULL, Isabel Karely León; y el codirector del encuentro, Daniel Fumero. La Universidad de La Laguna enmarca su apoyo a actividades culturales dentro de proyectos como Por Amor al Arte, una programación universitaria vinculada a distintas disciplinas culturales, entre ellas el cine.