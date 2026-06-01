Jóvenes y mayores de La Laguna debatirán sobre la cultura comunitaria en el Teatro Social FES

San Cristóbal de La Laguna acogerá el próximo 5 de junio la segunda edición del Teatro Social FES Intergeneracional, una iniciativa que busca reunir a jóvenes y personas mayores del municipio para reflexionar sobre la cultura comunitaria y otros asuntos de interés local.

La cita será de acceso gratuito y tendrá lugar en la plaza del Hermano Ramón, a partir de las 17:00 horas. Las personas interesadas deberán reservar plaza a través del formulario disponible en la web del Ayuntamiento de La Laguna.

La actividad está organizada por el Foro Económico y Social de La Laguna (FES) y cuenta con el apoyo del área de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento. Tras la buena acogida de la primera edición, el proyecto vuelve con el objetivo de fomentar la convivencia, la participación y el diálogo entre generaciones.

Teatro para debatir sobre el municipio

El formato elegido será el teatro-foro, una modalidad participativa en la que el público no se limita a mirar la representación. Los asistentes pueden intervenir, proponer soluciones y ayudar a resolver los conflictos que se plantean en escena.

Este tipo de teatro se utiliza como herramienta para analizar problemas sociales y construir respuestas de forma colectiva. La metodología participativa lo define como una técnica en la que el público reflexiona, debate y propone alternativas ante situaciones que afectan a la comunidad.

En esta segunda edición, el encuentro abordará cuestiones vinculadas a la cultura comunitaria, la relación entre generaciones y la vida cotidiana en La Laguna. La intención es generar un espacio en el que jóvenes y mayores compartan experiencias, preocupaciones y formas distintas de entender el municipio.

Jóvenes y mayores como protagonistas

El encuentro contará con representantes del tejido asociativo local. Entre las entidades participantes figura la Agrupación Cultural Juvenil Kaua, reconocida con el Premio Canarias Joven, junto a colectivos de mayores del municipio.

La presencia de ambos grupos busca reforzar el carácter intergeneracional de la actividad. La propuesta no solo pretende acercar a personas de distintas edades, sino también mostrar que jóvenes y mayores pueden trabajar juntos en la búsqueda de soluciones para problemas comunes.

El presidente del FES y alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que esta acción refleja el papel del Foro como punto de encuentro entre generaciones y como espacio de debate para que la ciudadanía lagunera pueda participar en las líneas de trabajo municipales.

Un proyecto para fomentar la convivencia

El Ayuntamiento plantea esta iniciativa como una herramienta de dinamización social. El Teatro Social Intergeneracional busca promover la empatía, el envejecimiento activo y la convivencia comunitaria a través del arte dramático.

La primera edición tuvo una importante respuesta de público. Según la información municipal, el Teatro Social del FES reunió en 2025 a más de 200 personas en la plaza del Hermano Ramón, con una representación protagonizada por mayores y jóvenes del municipio.

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Esa experiencia sirvió para consolidar un modelo de encuentro que combina cultura, participación ciudadana y reflexión social. En lugar de organizar una charla convencional, el FES utiliza el teatro como punto de partida para abrir un debate más cercano y dinámico.