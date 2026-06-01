La III Marcha Solidaria contra la LGTBIfobia y los Ciclos de Palique marcan el Orgullo en La Laguna

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna presentó el pasado viernes, 29 de mayo, el cartel y un primer avance de la programación que desarrollará durante el mes de junio con motivo del Orgullo LGTBIQA+. La agenda llevará por lema 'Los derechos se sostienen sobre el pilar del respeto' y reunirá actividades culturales, espacios de reflexión, talleres, música, teatro y una marcha solidaria contra la LGTBIfobia .

El programa ha sido elaborado con la participación de las entidades del colectivo con presencia en el municipio, a través del Consejo Municipal LGTBIQA+, y busca dar visibilidad a distintas realidades dentro de la diversidad sexual, familiar y de género. La iniciativa se plantea como una programación abierta a la ciudadanía y con presencia en espacios públicos y culturales de la ciudad.

Durante la presentación, el concejal de Igualdad y LGTBI del Ayuntamiento, Dailos González, defendió la necesidad de lanzar un mensaje claro en favor del respeto. Según explicó, el lema elegido pretende recordar que el respeto no puede aplicarse de forma selectiva ni depender del grado de conocimiento que se tenga sobre una realidad concreta.

Una programación para dialogar, aprender y visibilizar

La agenda del Orgullo en La Laguna combinará actividades de carácter cultural, formativo y reivindicativo. El Ayuntamiento avanzó que habrá teatro, música, talleres de concienciación, encuentros sobre realidades trans, propuestas de Stand Up Comedy y espacios de debate.

El objetivo es ofrecer una mirada amplia sobre el colectivo LGTBIQA+ y mostrar que sus realidades atraviesan todos los ámbitos de la vida social. La programación completa se difundirá próximamente a través de la página web municipal y de los canales de comunicación del Ayuntamiento, la Concejalía y el Consejo Municipal LGTBIQA+.

González afirmó que el Orgullo mantiene hoy su dimensión reivindicativa y recordó su origen como respuesta frente a la injusticia. En su intervención, sostuvo que La Laguna quiere seguir siendo un espacio de libertad, convivencia y protección para todas las personas, sin que nadie tenga que ocultar quién es.

Los Ciclos de Palique abordarán memoria, visibilidad y derechos

Entre las actividades ya anunciadas destacan varias citas de los Ciclos de Palique, que servirán para profundizar en distintas realidades del colectivo.

El 9 de junio se celebrará la sesión 'Sin la L no hay orgullo: memoria, presente y futuro', centrada en el papel de las personas lesbianas dentro de la historia de la lucha LGTBIQA+. Esta propuesta busca poner el foco en una parte fundamental de la memoria del movimiento y en los retos pendientes en materia de visibilidad y derechos.

La programación continuará el 16 de junio con 'La A en el centro: visibilidad y derechos', una actividad dedicada a abordar la realidad de las personas asexuales y su lugar dentro del colectivo.

El cierre de estos ciclos llegará el 30 de junio con 'Historias Intersex: Memoria, Visibilidad y Orgullo', una sesión que dará voz a experiencias y reivindicaciones vinculadas a las personas intersex.

La marcha contra la LGTBIfobia será el 21 de junio

Uno de los actos centrales será la III Marcha Solidaria La Laguna contra la LGTBIfobia, prevista para el 21 de junio. La iniciativa recorrerá las calles de la ciudad y concluirá en la plaza del Adelantado, donde se celebrará la Feria de La Laguna Orgullosa.

La jornada finalizará con el tradicional izado de la bandera del Orgullo, un acto simbólico con el que el Consistorio reafirma cada año su compromiso con los derechos del colectivo LGTBIQA+.

Las entidades valoran el trabajo conjunto

La activista social y representante de la asociación Diversas, Meritxell Salazar, agradeció al Ayuntamiento de La Laguna su apuesta por un programa consensuado con las entidades y colectivos que forman parte del Consejo Municipal LGTBIQA+.

Salazar destacó la importancia de contar con espacios seguros y actividades que permitan visibilizar experiencias diversas. También incidió en el valor de abordar situaciones de LGTBIfobia desde distintos enfoques, incluido el humor, como herramienta de reflexión y sensibilización.