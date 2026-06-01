FlorAguere llena La Laguna de arte floral con esculturas creadas con plantas canarias

San Cristóbal de La Laguna volvió a llenarse de color del 29 al 31 de mayo con FlorAguere 2026, una muestra de arte floral que convirtió el patio del antiguo convento de Santo Domingo en un recorrido por la naturaleza, la creatividad y la cultura canaria.

La exposición reunió esculturas y composiciones elaboradas con flores y plantas cultivadas en Canarias. No se trató solo de decorar un espacio histórico, sino de utilizar el material vegetal como una forma de expresión artística. Flores, hojas, ramas, texturas y colores sirvieron para construir piezas que contaron historias y evocaron paisajes, recuerdos y emociones.

Esta edición incorporó además referencias a la literatura canaria, lo que reforzó el vínculo entre arte floral, memoria cultural y territorio. La muestra propuso así una mirada distinta a las flores: no solo como elemento ornamental, sino como lenguaje artístico.

Esculturas florales en un espacio histórico

El antiguo convento de Santo Domingo fue uno de los grandes atractivos de esta edición. Su patio funcionó como escenario principal de la muestra y permitió que las piezas florales dialogaran con la arquitectura histórica del casco lagunero.

En ese entorno patrimonial, las esculturas vegetales ganaron una dimensión especial. El recorrido combinó color, detalle y sensibilidad artística, pero también invitó a detenerse en el trabajo que hay detrás de cada composición: cultivo, selección de materiales, diseño, técnica y montaje.

FlorAguere 2026 contó con la participación de artistas y profesionales del sector floral, que crearon piezas efímeras con una fuerte carga simbólica. La exposición permitió al público acercarse al trabajo de floristas y diseñadores florales y, al mismo tiempo, conocer mejor la importancia de la producción local de flores y plantas vivas en las Islas.

La inauguración y el apoyo al sector floral

El acto de inauguración contó con la presencia de la concejala de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de La Laguna, Cristina Ledesma; el consejero delegado de la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias y promotora de Volcanic Xperience, Juan Antonio Alonso; el director gerente de ASOCAN, Antonio López; y el promotor del proyecto, Fulgencio Espinosa.

Durante la apertura, Ledesma felicitó a los artistas participantes y animó a la ciudadanía a visitar el antiguo convento para disfrutar de un recorrido “plagado de color y arte”. La edil destacó también la consolidación de FlorAguere como una cita cada vez más reconocible dentro del calendario cultural y agrícola del municipio.

Uno de los objetivos de la muestra fue dar visibilidad al trabajo que realizan los profesionales de la flor cortada y la planta ornamental en Canarias. El uso de material vegetal cultivado en el Archipiélago aportó identidad a la exposición y mostró la calidad y variedad de la producción local.

Flores cultivadas en Canarias

La Laguna mantiene un peso destacado dentro del sector floral canario. Por eso, FlorAguere sirvió también como escaparate para una actividad que forma parte de la economía agrícola y ornamental de las Islas.

Juan Antonio Alonso subrayó durante la inauguración el apoyo del Gobierno de Canarias a este tipo de iniciativas y destacó el papel del municipio lagunero en la producción de flores para el conjunto del Archipiélago.

La empresa pública GMR Canarias trabaja en la promoción y comercialización de productos del sector primario, con el objetivo de reforzar la presencia de los productos canarios en distintos canales de venta y consumo.

Una aplicación para encontrar flores cerca

FlorAguere 2026 también sirvió como marco para presentar una nueva aplicación móvil destinada a localizar los puntos de venta de flores más cercanos a cada usuario.

La herramienta busca facilitar el contacto entre consumidores y profesionales del sector. Además, pretende impulsar la presencia de la flor y la planta viva de Canarias en el comercio local.

El director gerente de ASOCAN, Antonio López, destacó que esta iniciativa ayuda a acercar el trabajo de productores, cosecheros y vendedores al público. La Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas Vivas de Canarias agrupa a empresas vinculadas al sector ornamental y defiende los intereses de esta actividad en las Islas.

Homenaje a Wolfredo Wildpret

Uno de los momentos destacados de esta edición fue el homenaje a Wolfredo Wildpret, una de las figuras más relevantes en el estudio, divulgación y conservación de la flora canaria.

El acto tuvo lugar el domingo, a las 10:00 horas, y reunió a representantes del ámbito cultural, científico y medioambiental. El reconocimiento puso en valor la trayectoria de Wildpret y su contribución al conocimiento del patrimonio vegetal del Archipiélago.

Su labor fue clave para divulgar la riqueza botánica de Canarias y defender la necesidad de conservar unos ecosistemas únicos. La inclusión de este homenaje reforzó la dimensión ambiental de FlorAguere, una cita que fue más allá de la exposición floral y abrió una reflexión sobre biodiversidad, territorio y sostenibilidad.

Arte floral con acento literario

Las obras de FlorAguere 2026 partieron de experiencias personales, pero incorporaron también referencias a la literatura de las Islas. Esa mezcla entre vivencia íntima y patrimonio cultural permitió que cada pieza funcionara como un pequeño relato visual.

En esta muestra, la flor se convirtió en una forma de contar. Los colores, los volúmenes y las especies utilizadas ayudaron a construir escenas que hablaron de recuerdos, paisajes, emociones y vínculos con Canarias.

La exposición ofreció así una lectura más contemporánea del arte floral. No se limitó a la decoración tradicional, sino que planteó una experiencia visual en la que naturaleza, palabra y memoria se encontraron.