Estudiantes de La Laguna culminan en el Teide un programa de esfuerzo y motivación

Alumnado de Secundaria de La Laguna ha culminado en el Parque Nacional del Teide una nueva edición de un programa educativo centrado en el esfuerzo, la motivación y el desarrollo personal. La iniciativa, promovida por la Concejalía de Educación y Juventud del Ayuntamiento lagunero, utiliza el deporte, el contacto con la naturaleza y la cultura del esfuerzo como herramientas para completar la formación del alumnado.

El proyecto se desarrolló durante varias semanas en distintos centros educativos del municipio y finalizó con una actividad de senderismo en el Teide. La experiencia permitió a los jóvenes poner en práctica lo trabajado previamente en el aula: la importancia de marcarse objetivos, confiar en sus capacidades, superar dificultades y avanzar paso a paso.

El programa estuvo coordinado por el alpinista canario Juan Diego Amador, que ya ha participado en otras iniciativas educativas de senderismo con alumnado lagunero. En ediciones anteriores, el Ayuntamiento destacó que estas actividades combinan contenidos sobre medioambiente, geografía y desarrollo personal.

Esfuerzo, autoestima y trabajo en equipo

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, destacó que este tipo de proyectos permite complementar la formación académica con experiencias que dejan huella en los jóvenes. Según señaló, el objetivo es ofrecer herramientas que ayuden al alumnado a creer en sus capacidades y afrontar los retos con confianza.

Durante las sesiones previas, los estudiantes trabajaron valores como la perseverancia, la autoestima, la resiliencia, la motivación y el trabajo en equipo. También participaron en dinámicas de reflexión sobre el autoconocimiento, la identificación de fortalezas personales y la construcción de metas de futuro.

La montaña se utilizó como una metáfora del camino que cada persona debe recorrer para alcanzar sus objetivos. La idea central del programa fue que los grandes logros no llegan de golpe, sino con esfuerzo, constancia y compromiso.

La fase final tuvo lugar en el Parque Nacional del Teide. Allí, el alumnado afrontó una actividad de senderismo exigente desde el punto de vista físico y emocional. Para el Ayuntamiento, esta experiencia permitió reforzar el vínculo de los jóvenes con el patrimonio natural de las Islas y fomentar hábitos de vida saludables. Eiroa destacó que el Teide es "uno de nuestros mayores símbolos" y también un aula extraordinaria para aprender a respetar el entorno.

Una propuesta recuperada por su valor educativo

La iniciativa recupera un proyecto que durante años tuvo buena acogida entre la comunidad educativa lagunera. Su valor principal está en combinar formación, experiencia directa y educación emocional, tres elementos que ayudan a trabajar contenidos que no siempre caben dentro de una clase tradicional.

El programa permite abordar cuestiones relacionadas con la convivencia, la salud, el conocimiento del medio natural y la superación personal. También ofrece al alumnado una experiencia compartida fuera del aula, en un entorno que exige cooperación, respeto por los compañeros y responsabilidad individual.

La Concejalía de Educación y Juventud valora positivamente la respuesta de los centros participantes y mantiene su intención de seguir impulsando programas de educación integral para jóvenes del municipio.

Educación más allá de las aulas

El área municipal de Educación defiende una visión amplia del aprendizaje, entendido como un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida y que ayuda a construir una sociedad más crítica, solidaria y con más oportunidades. El Ayuntamiento recoge esta idea en su página oficial de Educación, donde subraya el papel de la formación en el desarrollo pleno de las capacidades personales.

En esa línea, el proyecto del Teide busca que los estudiantes no solo aprendan contenidos, sino que vivan una experiencia que les ayude a conocerse mejor, gestionar retos y valorar el esfuerzo propio y colectivo.

Con esta actividad, La Laguna refuerza su apuesta por programas que unen educación, naturaleza, deporte y desarrollo personal. La subida al Teide se convirtió así en el cierre simbólico de un proceso de aprendizaje en el que el alumnado trabajó dentro y fuera del aula una idea sencilla: cada meta se alcanza paso a paso.