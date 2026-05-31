Las lluvias retrasan las obras del Punto Limpio de Los Rodeos, en La Laguna
El Cabildo atribuye la demora a los contratiempos ocasionados por las precipitaciones que se produjeron durante el invierno
Los Rodeos contará con un punto limpio, pero no será al ritmo al que estaba previsto. Las obras de la futura infraestructura van con retraso respecto al calendario inicialmente estipulado tras haberse visto afectadas por las intensas lluvias registradas en los últimos meses, según afirman fuentes oficiales del grupo de gobierno del Cabildo de Tenerife.
La instalación se ubicará en la confluencia del camino Barranco El Rodeo (prolongación de la vía que discurre paralela a la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna) y de la calle Alfredo Hernández Transversal Primera, en las inmediaciones del Matadero Insular de Tenerife. Allí, en enero de este año, el Cabildo anunció el inicio de unos trabajos con una inversión de 1,1 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de ocho meses. Pero el avance posterior es casi imperceptible.
Labores de desmonte
Según los datos aportados por fuentes oficiales de la institución insular, en la fase inicial se llevaron a cabo labores de desmonte del terreno, pero las obras tuvieron que interrumpirse debido a la persistencia de episodios de lluvia. «Están recalculando cimentaciones en base a los estudios geotécnicos realizados tras el desmonte, para posteriormente ejecutar la obra», manifestaron.
Se trata de unas actuaciones encuadradas en el proyecto del Área de Residuos para ampliar el número de puntos limpios en la Isla con el objetivo de lograr incrementar la recogida de residuos. En la presentación de las obras, el Cabildo destacó que la nueva instalación formaba parte de una estrategia insular que incluye la puesta en marcha de nuevos recintos de este tipo en distintos municipios. La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, subrayó entonces la importancia de facilitar a los vecinos el reciclaje y la segunda vida de los residuos domésticos, mientras que, desde el Área de Residuos, su director, Alejandro Molowny, puso de relieve el refuerzo de la red insular y las medidas para fomentar el uso de estas instalaciones.
Así las cosas, el proyecto de Los Rodeos se enmarca en una planificación más amplia que contempla nuevas infraestructuras en otros puntos de la Isla con el objetivo de seguir ampliando la cobertura del servicio de recogida selectiva. El punto limpio se sumará a una red ya operativa en Santa Cruz de Tenerife (Jagua), Las Torres de Taco en La Laguna, Güímar, Adeje, Buenavista del Norte, La Guancha, La Orotava y Arona, además de otras actuaciones en marcha en Arico, San Miguel de Abona, Fasnia, Granadilla, Vilaflor y Guía de Isora.
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