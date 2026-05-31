La Laguna afianza su liderazgo gastronómico regional

La Laguna cerró la pasada semana su participación en GastroCanarias 2026 con un balance marcado por la elevada afluencia de visitantes, la gran respuesta obtenida por parte del sector y la consolidación del municipio como uno de los grandes referentes gastronómicos del Archipiélago. El stand lagunero volvió a convertirse en uno de los espacios con mayor actividad del salón celebrado en el Recinto Ferial de Tenerife, reuniendo durante tres jornadas a restaurantes, cafeterías, productores agroalimentarios y empresas vinculadas al sector gastronómico local.

La participación del municipio en esta edición fue diseñada bajo un concepto que iba mucho más allá de la degustación tradicional. El espacio impulsado por el área de Turismo se planteó como un escenario abierto a la promoción económica, la dinamización comercial y la proyección exterior del municipio, mostrando el potencial gastronómico lagunero desde diferentes perspectivas como la cocina, producto local, innovación, tradición, turismo e identidad.

La concejal de Turismo, Estefanía Díaz, destacó que “La Laguna ha demostrado en GastroCanarias que cuenta con una gastronomía fuerte, diversa y con enorme capacidad de crecimiento, además de un tejido empresarial y hostelero que hoy es referencia dentro y fuera de Canarias”.

La edil explicó además que “la respuesta del público ha sido extraordinaria durante toda la feria, con una participación constante en showcookings, degustaciones, catas y presentaciones, pero también con muchísimo interés profesional hacia las empresas, productores y establecimientos que formaron parte del espacio lagunero”.

El stand municipal destacó por su actividad, dinamismo y capacidad de atracción

Durante el evento participaron numerosas empresas y establecimientos radicados en el municipio, muchos de ellos ya consolidados como referentes dentro del sector gastronómico canario. La presencia en GastroCanarias permitió a varios negocios abrir nuevas vías de colaboración, mantener contactos comerciales y generar oportunidades de futuro con distribuidores, profesionales y visitantes vinculados al ámbito gastronómico y turístico.

En este sentido, Estefanía Díaz subrayó que “GastroCanarias ha supuesto un auténtico trampolín para muchas empresas de La Laguna, que han encontrado en esta feria un escaparate privilegiado para dar a conocer sus productos, fortalecer sus marcas y abrir nuevas oportunidades comerciales”.

La concejal añadió además que “muchos establecimientos y productores nos han trasladado estos días su satisfacción por la repercusión conseguida y por los contactos generados durante la feria, hasta el punto de que ya han mostrado su interés en volver a participar en la edición de 2027”.

Showcooking a cargo de Sorimba. / ED

Uno de los aspectos más valorados durante el evento fue precisamente el modelo de stand desarrollado por el municipio, concebido como un espacio dinámico y vivo, en constante actividad. El escenario acogió showcookings, catas, presentaciones de producto, degustaciones y encuentros profesionales que permitieron mantener una programación continua durante las tres jornadas de GastroCanarias.

“La idea era que el stand fuese mucho más que un lugar de degustación. Queríamos convertirlo en un verdadero escaparate para nuestros productores, nuestras empresas y nuestra identidad gastronómica”, señaló Estefanía Díaz.

La presencia lagunera permitió además reforzar relaciones institucionales y comerciales con otros territorios y representantes del sector gastronómico nacional. La edición de este año contó con Galicia como comunidad invitada y recibió la visita del presidente de la Xunta de Galicia, en una cita que volvió a convertir a GastroCanarias en uno de los principales puntos de encuentro gastronómicos del país.

La Laguna acudió además a GastroCanarias reforzada por su pertenencia a la Red de Pueblos Gastronómicos de España, una distinción que continúa consolidando la proyección exterior del municipio y su posicionamiento dentro de las estrategias nacionales vinculadas a la gastronomía y al turismo culinario.

Para el Ayuntamiento, la gastronomía se ha convertido en uno de los grandes motores de promoción económica y turística del municipio, además de una herramienta clave para apoyar al comercio local, al sector primario y a las empresas vinculadas a la restauración y la alimentación.

La concejal concluyó destacando que “La Laguna ha conseguido consolidar una marca gastronómica propia basada en la calidad, el producto local, el talento de nuestros profesionales y la capacidad que tiene el municipio para generar experiencias vinculadas a la gastronomía y a nuestra identidad”.