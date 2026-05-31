Cofradías y Cruces de Mayo reciben 65.000 euros del Ayuntamiento de La Laguna
El consistorio aprueba dos subvenciones nominativas para colectivos religiosos
El Ayuntamiento de La Laguna aportará un total de 65.000 euros a través de sendas subvenciones nominativas para dos instituciones religiosas: la Junta de Hermandades y Cofradías (JHC) y la Asociación Cruces de Mayo Ciudad de La Laguna. Mientras que la primera recibirá 50.000 euros, la segunda ingresará 15.000.
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y el presidente de la JHC, Juan Antonio Pérez, firmaron recientemente el acuerdo relativo a esta entidad. Estuvieron acompañados del concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, así como de la vicepresidenta y el maestro de ceremonias de la Junta, Carmen Lourdes Parrilla y José Ángel Salas.
«El convenio permitirá apoyar la conservación de bienes artísticos y documentales, la organización de actos tradicionales, la divulgación del patrimonio histórico-artístico y la continuidad de actividades que movilizan a miles de personas cada año, promoviendo iniciativas que acerquen este legado a la ciudadanía y a los visitantes», indica el Ayuntamiento en una nota.
15.000 euros para la Asociación Cruces de Mayo
La Junta de Gobierno del consistorio lagunero también aprobó en una reciente sesión 15.000 euros para la Asociación Cruces de Mayo Ciudad de La Laguna. Según se recoge en la documentación del acuerdo, los fondos están dirigidos a la ejecución del proyecto ‘Devoción, fiesta y tradición. Las Cruces de Mayo de San Cristóbal de La Laguna 2026’ para «plasmar la importancia» de esta celebración.
«Los gastos subvencionables por este ayuntamiento se corresponden con gastos materiales y de funcionamiento (adquisición de material, decoración, actuación musical...)», se establece entre las estipulaciones de un convenio que estará en vigor entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de marzo de 2027, fecha en que finaliza el plazo de justificación de la subvención.
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