Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis de la vivienda en Santa CruzCD TenerifePedri - FC BarcelonaCortes DGT visita del papa a TenerifePiden un espacio digno tras el paso del TajogaiteExpropiación de la Casa Fuerte
instagramlinkedin

Cofradías y Cruces de Mayo reciben 65.000 euros del Ayuntamiento de La Laguna

El consistorio aprueba dos subvenciones nominativas para colectivos religiosos

Una procesión de la Semana Santa de La Laguna.

Una procesión de la Semana Santa de La Laguna. / Andrés Gutiérrez

D.R.

La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna aportará un total de 65.000 euros a través de sendas subvenciones nominativas para dos instituciones religiosas: la Junta de Hermandades y Cofradías (JHC) y la Asociación Cruces de Mayo Ciudad de La Laguna. Mientras que la primera recibirá 50.000 euros, la segunda ingresará 15.000.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y el presidente de la JHC, Juan Antonio Pérez, firmaron recientemente el acuerdo relativo a esta entidad. Estuvieron acompañados del concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, así como de la vicepresidenta y el maestro de ceremonias de la Junta, Carmen Lourdes Parrilla y José Ángel Salas.

«El convenio permitirá apoyar la conservación de bienes artísticos y documentales, la organización de actos tradicionales, la divulgación del patrimonio histórico-artístico y la continuidad de actividades que movilizan a miles de personas cada año, promoviendo iniciativas que acerquen este legado a la ciudadanía y a los visitantes», indica el Ayuntamiento en una nota.

15.000 euros para la Asociación Cruces de Mayo

La Junta de Gobierno del consistorio lagunero también aprobó en una reciente sesión 15.000 euros para la Asociación Cruces de Mayo Ciudad de La Laguna. Según se recoge en la documentación del acuerdo, los fondos están dirigidos a la ejecución del proyecto ‘Devoción, fiesta y tradición. Las Cruces de Mayo de San Cristóbal de La Laguna 2026’ para «plasmar la importancia» de esta celebración.

Noticias relacionadas y más

«Los gastos subvencionables por este ayuntamiento se corresponden con gastos materiales y de funcionamiento (adquisición de material, decoración, actuación musical...)», se establece entre las estipulaciones de un convenio que estará en vigor entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de marzo de 2027, fecha en que finaliza el plazo de justificación de la subvención.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La pasarela del Padre Anchieta ya está abierta a los peatones para intentar una mayor fluidez del tráfico
  2. Los nuevos baños públicos del casco histórico de La Laguna serán de pago
  3. La pasarela del Padre Anchieta, bajo la lupa de los vecinos: «No es fea, pero sí larga»
  4. La Laguna convertirá su casco histórico en un gran parque de juegos para el Día de las Familias
  5. Tenerife en la élite arquitectónica: La ermita de Geneto y el Hospital de Dolores, seleccionados para los Premios Arquitectura 2026
  6. El manuscrito que muestra cómo era Canarias hace más de cuatro siglos llega a La Laguna
  7. Obras en la calle Tabares de Cala: La Laguna levanta y volverá a poner el mismo adoquinado por los daños del tráfico
  8. Paso firme para convertir la antigua estación de guaguas de La Laguna en sede de la Policía Local

Cofradías y Cruces de Mayo reciben 65.000 euros del Ayuntamiento de La Laguna

Cofradías y Cruces de Mayo reciben 65.000 euros del Ayuntamiento de La Laguna

Las lluvias retrasan las obras del Punto Limpio de Los Rodeos, en La Laguna

Las lluvias retrasan las obras del Punto Limpio de Los Rodeos, en La Laguna

La Laguna afianza su liderazgo gastronómico regional

La Laguna afianza su liderazgo gastronómico regional

El eterno trámite sobre el IBI de la Iglesia: La Laguna sigue sin decidir si cobrará el impuesto a los inmuebles lucrativos

El eterno trámite sobre el IBI de la Iglesia: La Laguna sigue sin decidir si cobrará el impuesto a los inmuebles lucrativos

Julio Medem confiesa en Tenerife su mayor temor: "No veo mis películas poque me da miedo que no me gusten"

Julio Medem confiesa en Tenerife su mayor temor: "No veo mis películas poque me da miedo que no me gusten"

La Laguna medirá el impacto económico del turismo en los comercios del casco histórico

La Laguna medirá el impacto económico del turismo en los comercios del casco histórico

La Laguna celebra el Día de Canarias con música, juegos tradicionales y gastronomía repartidos por once localizaciones del municipio

La Laguna celebra el Día de Canarias con música, juegos tradicionales y gastronomía repartidos por once localizaciones del municipio

La Laguna planta cerca de 3.000 flores y tiñe de blanco y amarillo parte del recorrido de la visita del papa León XIV a Tenerife

La Laguna planta cerca de 3.000 flores y tiñe de blanco y amarillo parte del recorrido de la visita del papa León XIV a Tenerife
Tracking Pixel Contents