Vino, tapas y cultura llenan La Laguna con el Extra de Verano Tacoronte-Acentejo

La Laguna acogerá durante el mes de junio la decimotercera edición del Extra de Verano Tacoronte-Acentejo, una cita enogastronómica dedicada a la cultura vitivinícola y a los vinos de esta Denominación de Origen.

El programa arrancará este lunes y reunirá numerosas propuestas enoculturales en distintos espacios del municipio. La principal novedad de esta edición será la creación de la primera Wine Bar Route de Canarias, que se desarrollará entre la calle Viana y la plaza de la Junta Suprema.

Según explicó la gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo, María Paz Gil, el Wine Bar se define como aquel establecimiento donde prevalece la venta de vino por copas por encima de cualquier otro tipo de consumo.

El programa de actividades fue presentado por la concejala de Desarrollo Rural, Cristina Ledesma; el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo, José Manuel González; y la gerente de la entidad, María Paz Gil.

Cristina Ledesma destacó que el municipio de La Laguna sigue apostando por la viticultura y el vino como embajadores de la comarca. La concejala subrayó el vínculo entre lo rural y lo urbano, “desde la cepa hasta la copa”, y destacó el valor añadido que el vino aporta a la gastronomía local.

Ledesma también puso en valor la calidad de los vinos de la comarca y la resiliencia del sector vitivinícola. Además, invitó a la ciudadanía a participar en una programación que exaltará estos vinos durante todo el mes de junio.

Bodegas participantes en la Extra de Verano Tacoronte-Acentejo

La decimotercera edición del Extra de Verano Tacoronte-Acentejo contará con la participación de diez bodegas de la comarca vitivinícola: Mallar de los Trazos, Viña el Drago, El Cercado, Tierra Fundida, Cráter, Trancao de Acentejo, Guayonge, Viña Estévez, Linaje del Pago y Hacienda de Acentejo.

El presidente del Consejo Regulador, José Manuel González, agradeció la acogida del municipio de La Laguna y la colaboración del Ayuntamiento. También destacó la complicidad de tabernas, restaurantes y distintos locales comerciales para albergar esta nueva edición.

González recordó que, a pesar de la corta cosecha de 2025, viticultores y bodegueros mantienen un paisaje que identifica a la comarca. Por ello, consideró importante que el consumidor adquiera el compromiso de elegir vinos con contraetiqueta de calidad de la Denominación de Origen. Según señaló, programas como este son esenciales para dar a conocer los vinos entre la población local y visitante.

El programa cuenta también con la participación de distintos establecimientos gastronómicos, tabernas, restaurantes y locales comerciales. Entre ellos figuran la Fundación México Canarias, Taberna El Remojo, Tasca La Cencerra, La Topa, La Tropical, Taberna Santo Domingo, Taberna Mata Males, Clandestino Wine Bar, WineLight Wine Bar, Charcutería Víveres Jacinto, en el Mercado de La Laguna, Restaurante Casa Domingo, La Tiendita de Sprungmann y SuperCOR La Laguna.

Programa de actividades en La Laguna

María Paz Gil detalló que el programa ofrecerá un intenso mes de actividades para quienes quieran disfrutar de los vinos de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo a través de propuestas vinculadas a la gastronomía, el cómic, la ópera, las rutas por la ciudad, el teatro y el sorteo de productos canarios.

Entre las actividades previstas se incluye una sesión de firmas y charlas en Librería Lemus con los historietistas Maikel, de la revista El Jueves, y Eduardo González, autor de la novela gráfica Solo Seis.

También habrá una proyección de la ópera Rigoletto, de Giuseppe Verdi, en Multicines Tenerife, en conexión en directo con The Royal Opera House de Londres.

El programa incluye las rutas guiadas por la ciudad La Laguna a pie al son del vino, además del diálogo sobre Vino y Ópera entre Néstor Verona y Silvia Zorita.

También está previsto un magazine en directo de la Asociación Tenebris Contracultura, centrado en el vínculo entre vino y cine, así como la ruta teatralizada Asesinato en el Leal, que se desarrollará en el propio Teatro Leal.

A estas propuestas se suma la exposición Apenas somos paisaje, del artista Gabriel Tondreau, en LaPanera Espacio de Arte.

La cumbre del programa llegará el jueves 25 con la esperada cita de SanBetinto, que tendrá lugar en la plaza de La Concepción.

Ese día se podrán degustar los vinos de la comarca en horario de 18.00 a 23.00 horas, acompañados por tapas gastronómicas locales.