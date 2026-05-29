La Laguna planta cerca de 3.000 flores y tiñe de blanco y amarillo parte del recorrido de la visita del papa León XIV a Tenerife

El Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado una nueva campaña de plantación de flores de temporada en distintos espacios ajardinados del municipio. La actuación, coordinada por el área de Servicios Municipales, permitirá incorporar cerca de 3.000 ejemplares ornamentales en parterres, rotondas y zonas verdes de diferentes puntos de la ciudad.

La intervención forma parte de las campañas periódicas que desarrolla el servicio de Parques y Jardines para mantener una imagen cuidada de plazas, jardines y espacios públicos durante todo el año. En esta ocasión, la campaña incluye además un detalle simbólico relacionado con la próxima visita del Papa León XIV a La Laguna, prevista para el 12 de junio.

El área municipal ha decidido adaptar parte de las composiciones florales a los colores del Vaticano, con tonos blancos y amarillos en algunos de los espacios vinculados al itinerario y zonas de acceso relacionadas con la visita papal.

Los jardines de La Laguna lucirán los colores de la Santa Sede

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, explica que no se trata de una plantación extraordinaria, sino de una de las campañas habituales de flor de temporada que el Ayuntamiento realiza cuatro veces al año en el municipio.

La diferencia en esta ocasión está en la incorporación de composiciones en blanco y amarillo, colores representativos de la Santa Sede, como pequeño guiño visual ante la llegada del Papa a la ciudad.

“No se trata de una plantación extraordinaria, sino de una de las campañas habituales de flor de temporada que realizamos cuatro veces al año en el municipio, aprovechando en este caso para incorporar ese pequeño guiño simbólico con los colores vinculados a la Santa Sede”, señala Hernández.

Junto a los tonos blancos y amarillos, la campaña también incorporará flores moradas, una tonalidad vinculada a la imagen visual e institucional de La Laguna y habitual en distintas composiciones florales del municipio.

Entre las especies seleccionadas destaca la margarita africana, que formará parte de esta renovación ornamental en varios espacios públicos.

Las composiciones en blanco y amarillo podrán apreciarse en el entorno de Las Quinteras, uno de los principales accesos hacia la zona centro de La Laguna.

También se instalarán en el escudo vegetal de la rotonda de La Milagrosa y en doce alcorques situados en la Plaza del Cristo, dentro del recorrido previsto para la visita papal.

Estos puntos han sido seleccionados por su relación con las zonas de acceso e itinerario vinculadas a la presencia de León XIV en el municipio. La actuación busca ofrecer una imagen cuidada de la ciudad sin salirse de la programación ordinaria de mantenimiento y renovación de jardines.