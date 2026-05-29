La Laguna medirá el impacto económico del turismo en los comercios del casco histórico

El Foro Económico y Social de La Laguna ha dado comienzo a los trabajos del estudio denominado Impacto socioeconómico del turismo en el casco histórico de San Cristóbal de La Laguna, una iniciativa que busca medir la repercusión que tiene la actividad turística sobre el tejido comercial y empresarial de la ciudad histórica.

El proyecto permitirá conocer mejor el comportamiento del gasto turístico en el entorno monumental de La Laguna, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, y disponer de información útil para futuras decisiones en materia de comercio, turismo y planificación económica.

La investigación cuenta con la colaboración de la Universidad de La Laguna, el apoyo de las principales asociaciones empresariales del municipio, entre ellas La Laguna Zona Comercial y Asecu, así como con la participación de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

Encuestas en los comercios del centro histórico

Los trabajos de campo comenzaron este jueves, 28 de mayo, con la realización de encuestas en distintos establecimientos comerciales del casco histórico lagunero. La recogida de información se prolongará durante aproximadamente dos semanas, con la intención de alcanzar al mayor número posible de comercios y empresas vinculadas a la actividad económica del casco histórico.

El objetivo es recopilar datos que permitan elaborar después un análisis técnico y socioeconómico detallado, con la participación de un equipo de expertos de la Universidad de La Laguna.

El estudio no se limita a contar visitantes o analizar la ocupación turística. Su enfoque se centra en saber cómo se traduce esa presencia en actividad económica para los negocios del casco histórico: qué aporta el turismo al comercio, qué sectores se ven más beneficiados y qué margen existe para mejorar la conexión entre patrimonio, visitantes y economía local.

Una radiografía actualizada del gasto turístico

La información recogida servirá para construir una radiografía actualizada del impacto del turismo sobre la economía local. Esta fotografía será clave para detectar fortalezas, necesidades y oportunidades en el casco histórico.

El Foro Económico y Social considera que el estudio puede convertirse en una herramienta de utilidad para diseñar estrategias de dinamización comercial, turística y urbana. La intención es que los datos obtenidos permitan orientar mejor las políticas públicas y las iniciativas empresariales vinculadas al centro de la ciudad.