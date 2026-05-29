La Laguna celebra el Día de Canarias con música, juegos tradicionales y gastronomía repartidos por once localizaciones del municipio

San Cristóbal de La Laguna celebrará este sábado, 30 de mayo, el Día de Canarias con una programación especial repartida por once localizaciones del municipio. La agenda incluye actuaciones musicales, juegos infantiles tradicionales, exhibiciones de deportes autóctonos, degustaciones gastronómicas y talleres, entre otras propuestas.

El Ayuntamiento lagunero ha diseñado una jornada pensada para que las folías, los trajes tradicionales, los sabores de la comida canaria y otras expresiones de la cultura popular estén presentes en distintos barrios y pueblos del municipio.

Once espacios para celebrar las tradiciones canarias

Los lugares escogidos para la celebración son el casco histórico, Pueblo Hinojosa, San Roque, San Miguel de Chimisay, Los Baldíos, Barrio Nuevo, La Verdellada, Garimba, en Guamasa, Bajamar, Tejina y el barrio de La Candelaria.

El concejal de Fiestas, Dailos González, defendió durante la presentación que esta jornada es una oportunidad para encontrarse, compartir y celebrar el orgullo por una tierra diversa, abierta al mundo y con una larga historia. El edil destacó que el Día de Canarias permite poner en valor las tradiciones, las raíces y el patrimonio del Archipiélago.

González subrayó además que la intención municipal es que la celebración sea una gran fiesta para la ciudadanía lagunera, abierta también a visitantes que quieran conocer mejor la música, la vestimenta tradicional, la artesanía, la gastronomía y la cultura popular canaria.

Actividades en la plaza del Adelantado

La programación especial en la zona centro se desarrollará en la plaza del Adelantado, entre las 10.00 y las 14.00 horas. Este espacio acogerá exhibiciones de juego del palo y lucha canaria, degustaciones de productos canarios, talleres de tambores, juegos infantiles tradicionales y conciertos.

Las actuaciones previstas correrán a cargo de la Agrupación Unión y Amistad, San Borondón y Mestisay. La presencia de Mestisay en La Laguna llega gracias a la colaboración del Consistorio con otras instituciones, entre ellas el Gobierno de Canarias.

La programación combina actividades pensadas para distintos públicos. Las exhibiciones de juego del palo y lucha canaria permitirán acercar dos prácticas tradicionales al público asistente, mientras que los juegos infantiles buscarán implicar a las nuevas generaciones en la celebración.

La celebración del Día de Canarias en La Laguna tendrá música tradicional, las degustaciones de productos canarios y la vestimenta típica.