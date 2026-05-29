La Laguna se blinda ante la histórica visita del papa León XIV: restricciones totales de tráfico, aparcamiento y cierre de servicios públicos

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha diseñado un dispositivo logístico y de seguridad sin precedentes de cara a la visita oficial del papa León XIV el próximo 12 de junio. Las medidas excepcionales anunciadas por el Consistorio transformarán por completo la movilidad del municipio, decretando la prohibición absoluta de circular y estacionar en prácticamente todo el casco histórico, así como en sus principales arterias de acceso.

Como parte de este plan preventivo, a lo largo de la semana del evento se procederá a retirar de la vía pública todos los contenedores de basura y cualquier elemento que pueda constituir un riesgo para la seguridad, prometiéndose soluciones alternativas para la recogida de residuos. Asimismo, durante la mañana del viernes 12 de junio, quedará terminantemente prohibida la entrada y salida de vehículos de reparto a los comercios y negocios de las zonas afectadas.

Prohibición de estacionamiento (Desde el miércoles 10 de junio a las 23:30 horas)

La retirada de vehículos comenzará con más de 24 horas de antelación en los siguientes emplazamientos:

Aparcamiento anexo al Mercado Municipal y parking subterráneo de la plaza del Cristo.

Camino El Matadero, Camino Barranco El Rodeo (hasta Vereda del Aire) y Camino Las Mercedes (desde la TF-13 hasta Las Peras).

Camino Las Peras, Calle Concepción Salazar y Camino La Rúa (hasta la plaza del Cristo).

Calle Luisa Estany, estacionamiento del campo de tiro de la Gallardina y Camino El Cañaveral.

Calles Pintor José Aguiar, Pista Militar de San Roque, Ladera de San Roque (zona de parking) y la propia Plaza del Cristo.

Calles del centro: Nava y Grimón, Quintín Benito, Cabrera Pinto, Tabares de Cala, Anchieta (tramo parcial), Quinteras, Santo Domingo, Lope de Guerra, Padre Herrera, Juan de Vera y Pintor Cristino de Vera.

Plaza del Adelantado, Calle Padre Adán, Avenida República de Argentina (tramo parcial), Calle Fray José Arenas Sabán (tramo parcial), Calle Catedrático Felipe González Vicén (tramo parcial), Calle Fotógrafo Antonio García Rueda y Calle La Cancela.

Prohibición total de acceso de vehículos (Viernes 12 de junio)

Cierres de conexiones desde las 06:00 horas:

Se vetará el paso en vías clave como Camino Las Mercedes, Concepción Salazar, Tabares de Cala, Nava y Grimón, Anchieta, Juan de Vera, Pintor Cristino de Vera, Cabrera Pinto, Quintín Benito, Avenida República de Argentina, Padre Adán, Camino La Rúa, Seña Nicasia, Magistrado Campo Llarena, Quinteras, Plaza del Adelantado, Santo Domingo, Padre Herrera y Camino Las Peras. El Camino El Matadero se cerrará un poco más tarde, a partir de las 08:45 horas.

El cierre de la Vía de Ronda (TF-13):

Una de las medidas más críticas será el cierre total de la TF-13 (Vía de Ronda) desde primera hora de la mañana, en el tramo que conecta Las Mercedes con la autopista TF-5. Todo el tráfico rodado procedente de Tegueste y la Comarca Nordeste será obligatoriamente desviado hacia la salida de San Benito a través de las calles Pozo Cabildo, Tabares Barlet, Paseo Oramas, Marcos Redondo y Lucas Vega.

Habrá cortes variables según la afluencia en zonas como la rotonda del Padre Anchieta, avenida de La Trinidad o Leonardo Torriani. Además, la calle Copérnico cambiará provisionalmente de sentido de circulación. El acceso a los garajes privados estará estrictamente regulado por las fuerzas de seguridad.

Edificios públicos cerrados y afecciones a servicios

La actividad administrativa, comercial y educativa del casco se paralizará de forma notable durante la mañana del viernes:

Instalaciones cerradas: No abrirán al público las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana (calle San Agustín), el Mercado Municipal ni la Biblioteca 'Adrián Alemán de Armas'.

No abrirán al público las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana (calle San Agustín), el ni la Biblioteca 'Adrián Alemán de Armas'. Parada de Taxis: La parada habitual de la plaza del Adelantado se trasladará provisionalmente a la calle Catedral.

La parada habitual de la plaza del Adelantado se trasladará provisionalmente a la calle Catedral. Universidad (UNED): En la sede de La Laguna solo se permitirá el acceso exclusivo y puntual a aquellos alumnos con exámenes oficiales programados, quienes deberán acreditarse con documentación oficial.

En la sede de La Laguna solo se permitirá el acceso exclusivo y puntual a aquellos alumnos con exámenes oficiales programados, quienes deberán acreditarse con documentación oficial. Sanidad: El Centro de Salud del entorno del Cristo mantendrá su actividad médica habitual, aunque el acceso peatonal y rodado estará fuertemente restringido.

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Los horarios definitivos de apertura y cierre de cada calle se publicarán esta semana en un bando municipal en la web del Ayuntamiento, aunque el Consistorio recuerda que los cuerpos de seguridad podrán modificarlos sobre la marcha si las necesidades del dispositivo papal así lo aconsejan.