Julio Medem confiesa en Tenerife su mayor temor: "No veo mis películas poque me da miedo que no me gusten"

El director de cine Julio Medem ha compartido una íntima y sincera confesión durante su visita a Tenerife: no le gusta volver a ver sus propias películas por temor a que dejen de gustarle. El cineasta ha explicado que es extremadamente exigente durante los rodajes y que tiende a ver los fallos, por lo que prefiere que sus obras pasen a ser del público una vez que las termina tras un proceso en el que asegura haber quedado completamente "vaciado".

Esta profunda reflexión ha tenido lugar en una rueda de prensa celebrada en San Cristóbal de La Laguna. El municipio tinerfeño acoge un emotivo homenaje a la trayectoria del realizador en el marco de la sexta edición de la Muestra de Cine Español de Tenerife, un evento coordinado por el colectivo 'Charlas de Cine', la Universidad de La Laguna y el propio Ayuntamiento lagunero que incluirá la proyección de dos de sus títulos más emblemáticos: 'Tierra' y 'Lucía y el sexo'.

Julio Medem visita La Laguna / EFE

De la medicina a la intuición: los inicios de un cineasta autodidacta

Medem (San Sebastián, 1958) repasó sus orígenes en el séptimo arte, recordando que aprendió de forma adolescente utilizando la cámara súper-8 de su padre. Aunque terminó la carrera de Medicina, nunca llegó a ejercerla, prefiriendo volcar su fijación por explorar el subconsciente a través del cine, una inquietud que coincidía con su otra gran vocación juvenil: la psiquiatría.

El director reivindicó su método de trabajo puramente intuitivo y la importancia de poseer una voz propia, desvelando que jamás pasó por una escuela de cine. Su celebrado debut con 'Vacas', que logró llegar al Festival de Berlín, fue el resultado directo de subirse a un tren desde Donostia hasta Madrid para recorrer personalmente doce productoras vendiendo el guion. "Hubo algo de suerte, pero también trabajo", rememoró.

Defensa del cine español y el elogio a 'Los Javis' en Cannes

El realizador aprovechó el encuentro para aplaudir el excelente momento que vive el cine español en los festivales internacionales. En especial, destacó que el Festival de Cannes está siendo "por fin generoso" con las producciones de nuestro país, poniendo como ejemplo el premio a la mejor dirección otorgado a Javier Calvo y Javier Ambrossi por 'La bola negra'. Medem, que ya compitió en la sección oficial del certamen francés en 1996 con 'Tierra', calificó el éxito de 'Los Javis' como una "satisfacción enorme" para todo el sector.

Julio Medem visita La Laguna / EFE

No obstante, el director lanzó un mensaje claro a las instituciones sobre la necesidad de blindar el apoyo a la cultura:

Retorno de la inversión: aseguró que las ayudas públicas al cine generan un retorno cultural muy superior al dinero inicialmente invertido.

aseguró que las ayudas públicas al cine generan un retorno cultural muy superior al dinero inicialmente invertido. Consenso social: reclamó que el respaldo al cine español quede completamente al margen de los vaivenes y cambios políticos, consolidándose como un consenso social para proteger una industria que definió como "potente, vigorosa, variada y plural".

Próximo proyecto: El Guernica de Picasso y el legado de Saura

Respecto a su futuro inmediato detrás de las cámaras, Julio Medem adelantó detalles exclusivos de su próximo largometraje, titulado 'Minotauro, Picasso y las mujeres del Guernica'. Se trata de una película cuya idea original heredó del fallecido cineasta Carlos Saura, quien llevaba años desarrollando este argumento. La trama se sitúa cronológicamente en el año 1937, en plena Guerra Civil, abarcando desde que la República española encarga el cuadro a Pablo Picasso hasta su ejecución final.

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El director precisó que, aunque el trasfondo de la historia está inevitablemente "atravesado por la idea de las dos Españas", el metraje no se enfocará tanto en las batallas del conflicto bélico. La narrativa se centrará en el proceso creativo del genio malagueño, reflejando el lienzo como un grito universal contra los horrores de la guerra, al tiempo que profundiza en los conflictos íntimos del artista y su compleja relación con las mujeres que componían su entorno sentimental en aquella convulsa etapa histórica.