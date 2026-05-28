Visita del papa León XIV a Tenerife: estas son las calles de La Laguna que tendrán el acceso restringido

El Ayuntamiento de La Laguna ultima los detalles del dispositivo logístico por la visita del papa León XIV el próximo 12 de junio que incluye la prohibición de circular y aparcar en casi todo el casco del municipio, así como en las vías de acceso al mismo, como la Vía de Ronda.

Así pues, desde la corporación local se hace un llamamiento a que ese día los vecinos y visitantes recurran al transporte público, pues ni siquiera los vehículos de reparto a los negocios y locales podrán acceder al centro esa mañana.

Asimismo, informa de que en los días previos se procederá a liberar el casco histórico de La Laguna de cualquier elemento que suponga un riesgo para la seguridad, tales como contenedores de basura, y se habilitarán soluciones alternativas para depositar los residuos.

Las restricciones afectarán desde el día 10

A partir de las 23:30 horas del 10 de junio no se podrá aparcar en las calles y tampoco en los parking de la zona centro, a las que no podrá acceder ningún vehículo desde las 6.00 horas del viernes 12.

Asimismo, hay previstos cortes y desvíos de tráfico, en función de la afluencia de personas, en la calle Europa con la avenida Los Menceyes, avenida Leonardo Torriani con avenida Los Menceyes, avenida de La Trinidad con las calles Barcelona, Pablo Iglesias, Catedral, Pedro Zerolo y la rotonda del Padre Anchieta.

Del mismo modo, se prevén modificaciones de circulación en la calle Concepción Salazar (desde el camino Las Peras al camino La Rúa) y la calle Copérnico (desde la calle La Cancela a la calle Galileo), cambiando esta última de sentido de circulación de forma provisional.

Las entradas y salidas a los garajes de todo el viario afectado se regularán por medio de los distintos cuerpos de seguridad presentes y quedará restringida la movilidad por el casco histórico en gran parte de esa mañana.

La Vía de Ronda, cortada

Una de las principales vías de acceso a la ciudad, la TF-13 (Vía de Ronda) permanecerá cortada desde las primeras horas de la mañana desde el entorno de Las Mercedes hasta la TF-5, con lo que todo el tráfico proveniente de la Comarca Nordeste y Tegueste se canalizará hacia la salida de San Benito por las calles Pozo Cabildo, Tabares Barlet, Paseo Oramas, Marcos Redondo y Lucas Vega.

Durante la mañana del 12 de junio se trasladará la parada de taxis de la plaza del Adelantado hasta la calle Catedral (entre Antonio González y Elías Serra Rafols).

Cierre de infraestructuras públicas

Algunas infraestructuras públicas quedarán cerradas al público durante esa mañana, como las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana ubicadas en la calle San Agustín, el Mercado Municipal o la Biblioteca 'Adrián Alemán de Armas'.

También se verá afectado el centro de salud del entorno del Cristo, que mantendrá su funcionamiento habitual con restricciones de acceso y estacionamiento, y la sede de la UNED en La Laguna, donde sólo se permitirá la entrada y salida puntual del alumnado que tenga exámenes programados para ese día.

En ese caso deberán portar su documentación oficial para que se les permita el acceso en los horarios establecidos para ello.

Vías de evacuación

Dentro del plan de seguridad, se han establecido distintas vías de evacuación y seguridad para canalizar el tráfico de los vehículos de emergencia y otros cuerpos de seguridad implicados en el operativo.

"El Ayuntamiento de La Laguna agradece de antemano la colaboración y comprensión de comerciantes, residentes y ciudadanía visitante, ante este plan de seguridad sin precedentes para un evento de máxima seguridad", concluye el comunicado.