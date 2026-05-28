La próxima peatonalización de La Laguna: vecinos y empresarios podrán aportar ideas para la obra de Heraclio Sánchez

La próxima gran peatonalización del centro de La Laguna, la de la calle Heraclio Sánchez, no termina de llegar, pero al mismo tiempo continúa dando pasos administrativos. El Ayuntamiento de La Laguna destacada esos avances y anuncia su compromiso de celebrar reuniones con empresarios y vecinos para que hagan aportaciones a un proyecto que transformará la principal conexión entre el casco histórico y el entorno universitario.

El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, explica que el documento técnico “se encuentra ya bastante avanzado”, aunque reconoció la complejidad de una actuación que afecta a numerosos servicios e infraestructuras urbanas. “En estos momentos seguimos con la redacción del proyecto, que hemos asumido con personal técnico del área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad. Se trata de un documento muy complejo, por todas las ramificaciones que conlleva”, indica.

El edil precisa que, por ahora, no existe un plazo previsto para la conclusión definitiva del proyecto, ya que continúan desarrollándose reuniones de coordinación con diferentes áreas municipales y compañías suministradoras. “Seguimos manteniendo reuniones de trabajo y coordinación con las áreas municipales y empresas responsables de los servicios de alumbrado, limpieza, telefonía, saneamiento y pluviales, jardinería o seguridad ciudadana y tráfico”, detalla el político socialista.

Reuniones con empresarios y vecinos

“Nuestra intención es que, cuando el proyecto ya esté definido en su mayor parte, podamos presentarlo en distintas reuniones con empresarios de la zona y con los vecinos para que hagan sus aportaciones”, avanza Chinea sobre el proyecto, que supondrá la consolidación definitiva de un proceso iniciado en mayo de 2020, en plena pandemia, cuando Heraclio Sánchez pasó a ser peatonal mediante actuaciones de urbanismo táctico. Aquella intervención transformó temporalmente la calle con la instalación de maceteros, delimitadores plásticos y vallas metálicas.

Posteriormente, la vía incorporó el actual pavimento coloreado, aunque siempre con carácter provisional. El objetivo municipal es ahora ejecutar una reurbanización definitiva siguiendo el modelo del resto de calles peatonales del casco histórico de La Laguna. Fue en julio de 2024 cuando el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, anunció que la vía abandonaría el asfalto pintado para incorporar una imagen homogénea con el entorno patrimonial. Entonces explicó que la actuación contemplaría “una rehabilitación homogénea en una sola tarima, con el respeto total a la accesibilidad y, por supuesto, con el material y el mobiliario pertinente”.

Desde el grupo de gobierno han sostenido en los últimos años que la experiencia acumulada desde 2020 ha confirmado la viabilidad de la peatonalización y su escaso impacto negativo sobre el entorno. Además, sostienen que la transformación ha contribuido a recuperar espacio para el peatón y a revitalizar una vía comercial que históricamente había permanecido parcialmente desconectada del centro.