La Laguna recupera los diablos y la Tarasca del antiguo Corpus en un gran desfile por el casco histórico

La Laguna quiere recuperar el desfile Diablos y Tarasca, una propuesta participativa que reinterpreta algunos de los elementos más singulares del antiguo Corpus Christi lagunero. La cita tendrá lugar el próximo jueves, 4 de junio, a partir de las 19.00 horas, en las calles del casco histórico.

El desfile contará con la participación de más de una docena de colectivos y alrededor de 500 personas, que darán forma a una gran representación escénica en la que se combinarán música, danza, teatro y artes plásticas. La iniciativa busca acercar a la ciudadanía parte del universo simbólico y festivo que acompañó durante siglos a una de las celebraciones más importantes de la ciudad.

Desfile por las calles del centro de La Laguna

El desfile volverá a poner en escena elementos tradicionales como gigantes y cabezudos, danzas rituales y figuras alegóricas como el Águila, el Pelícano o el Ave Fénix. También estarán presentes los característicos diablos y la Tarasca, criatura que simbolizaba la herejía vencida por la fe.

Todos estos elementos se integrarán en una propuesta escénica acompañada por música en directo, representaciones teatrales y agrupaciones folclóricas. La intención es construir un gran recorrido visual y sonoro que permita redescubrir una parte del antiguo Corpus lagunero desde el lenguaje artístico actual.

El concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, destacó durante la presentación que “Diablos y Tarasca vuelve a demostrar la enorme capacidad que tiene la participación ciudadana para generar comunidad, implicar a diferentes generaciones y mantener vivas expresiones que forman parte de nuestra historia”. El edil valoró “la gran implicación y compromiso de colectivos referentes de La Laguna vinculados al ámbito de la identidad, el folclore y las tradiciones populares”, subrayando que “son los verdaderos protagonistas de un desfile que forma parte de nuestra memoria colectiva y que queremos que siga perdurando en el tiempo”.

Por su parte, la concejal de Turismo y Comercio, Estefanía Díaz, destacó además que “este tipo de iniciativas contribuyen a dinamizar el centro histórico y consolidan una programación atractiva tanto para la ciudadanía como para quienes nos visitan”.

Mientras, el concejal de Cultura, Adrián del Castillo, destacó que “esta propuesta se recuperó el pasado año y poco a poco se está consolidando dentro de la agenda cultural de La Laguna” e invitó a la ciudadanía “a disfrutar el próximo 4 de junio de esta gran representación por las calles del casco histórico”.

El concejal de Patrimonio Histórico, Adolfo Cordobés, defendió además “la importancia de seguir acercando el patrimonio histórico a la ciudadanía desde formatos abiertos, participativos y accesibles”.

Por su parte, Benito Cabrera explicó que el desfile “Diablos y Tarasca nace precisamente de la recuperación de una memoria perdida y de todo un universo simbólico que durante siglos formó parte del Corpus lagunero”. Cabrera explicó que la propuesta “no pretende ser una recreación literal, sino una reinterpretación cultural y comunitaria adaptada al siglo XXI”.

El historiador y catedrático, Manuel Hernández, manifestó que “el Corpus lagunero formó parte durante siglos de uno de los principales elementos simbólicos y sociales de nuestra identidad” y defendió la importancia de iniciativas como esta “para rescatar y divulgar una parte fundamental de nuestro patrimonio festivo e identitario”.

Los participantes en el desfile de Diablos y Tarascas

Entre los colectivos participantes se encuentran Scout Ataman y Scout Aguere 70, la Agrupación Folklórica Universitaria (AFU), la Danza de Cintas de Guamasa, los Diabletes de Teguise, Las Libreas de El Palmar de Buenavista del Norte, A.F. San Borondón, Parranda El Farol, A.F. Arraigo y A.F. Real Hespérides, además de colectivos escénicos como TROYS, Asociación Gigantes y Cabezudos Chano y A.C. Meeting Point Teatro. El acompañamiento musical correrá a cargo de distintas bandas del municipio y de otros puntos de la isla como la de Valle de Guerra, Nivaria de Arafo, Puerto de la Cruz y San Sebastián de Tejina.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de La Laguna continúa reforzando una programación que apuesta por la recuperación y difusión de expresiones vinculadas a la historia y las tradiciones de la ciudad, acercándolas a la ciudadanía desde formatos participativos y abiertos.