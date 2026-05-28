La Laguna invierte 74.472 euros en una plataforma para mejorar el control del gasto municipal

La Laguna pondrá en marcha una nueva plataforma digital inteligente para reforzar la tramitación y supervisión del gasto municipal. La implantación de esta plataforma supondrá una inversión de 74.472 euros para los dos próximos ejercicios. La medida fue acordada esta semana por la Junta de Gobierno Local y forma parte del proceso de modernización de los sistemas internos de control económico del Consistorio.

La herramienta permitirá revisar expedientes, detectar posibles errores o incumplimientos y mejorar el seguimiento de la contratación pública antes de que se autorice el gasto. El objetivo municipal es sustituir procedimientos manuales que se venían aplicando desde hace años por un sistema más automatizado, seguro y eficaz.

La concejala de Hacienda y Asuntos Económicos, Paqui Rivero, defendió que la nueva plataforma supone un avance tecnológico para la Corporación y una medida dirigida a reforzar la transparencia en la gestión pública. Según explicó, permitirá garantizar que los recursos económicos se tramiten de forma eficaz y conforme a los controles legales establecidos.

Una herramienta para detectar errores antes de hacer el gasto

Uno de los principales cambios que introduce la nueva plataforma es la posibilidad de detectar de forma automática si un contrato cumple con los requerimientos legales antes de que se produzca el gasto. Esta función pretende reducir riesgos en la contratación pública y evitar retrasos o incumplimientos durante la tramitación.

El sistema se impulsará desde el área de Intervención, dentro del Departamento de Hacienda, que ha promovido una transformación en la metodología de supervisión de las finanzas municipales. La intención es profesionalizar los sistemas de control y facilitar que el personal municipal pueda dedicar más tiempo al análisis de riesgos y a la mejora de los servicios.

Menos procedimientos manuales y más control automático

El Ayuntamiento sostiene que la nueva plataforma permitirá automatizar tareas repetitivas y reducir la dependencia de revisiones manuales. Esto puede agilizar la tramitación de expedientes y ayudar a detectar antes posibles incidencias.

La medida no solo busca mejorar la gestión interna. También se presenta como una forma de reforzar la confianza ciudadana en el uso de los recursos públicos. La transparencia económica, la publicidad de contratos y el control de expedientes son elementos clave para que la ciudadanía pueda conocer cómo se gestionan los fondos municipales.

Qué gana la ciudadanía con este sistema

Aunque se trata de una herramienta de gestión interna, su impacto puede llegar al conjunto de la ciudadanía. Un control más preciso del gasto público ayuda a reducir errores, prevenir incumplimientos y mejorar la planificación económica de los servicios municipales.

También permite que los técnicos puedan centrar su trabajo en tareas de mayor valor añadido, como el análisis de riesgos, la revisión de expedientes complejos y la mejora de los procedimientos. La automatización de controles no sustituye la supervisión pública, pero sí puede facilitar que esta sea más rápida, ordenada y trazable.

En un ayuntamiento, el gasto municipal afecta a servicios cotidianos como obras, suministros, mantenimiento, limpieza, actividades, ayudas o contratación de prestaciones. Por eso, cualquier mejora en los sistemas de control tiene una dimensión práctica para vecinos, empresas y entidades que se relacionan con la administración.