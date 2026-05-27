Los Sabandeños cierran en La Laguna la gira de su 60 aniversario

Los Sabandeños regresan esta semana a La Laguna, la ciudad donde nació su historia musical, para cerrar la gira de su 60 aniversario. El grupo actuará en el Teatro Leal los días 28, 29 y 30 de mayo, siempre a partir de las 20:00 horas, con una propuesta especial que coincide con la celebración del Día de Canarias.

Los conciertos pondrán el broche a una gira conmemorativa que ha recorrido distintos escenarios durante 2025 y 2026. Para esta ocasión, la agrupación ofrecerá una selección de algunos de los temas más representativos de su trayectoria, con un repertorio pensado para recordar el vínculo emocional que muchas de sus canciones mantienen con varias generaciones de canarios.

Una cita especial en la ciudad donde nació el grupo

La elección del Teatro Leal tiene una carga simbólica clara. Los Sabandeños surgieron hace seis décadas en el entorno universitario de San Cristóbal de La Laguna, y regresar ahora a ese municipio para cerrar su aniversario supone completar un ciclo que une memoria, música popular y arraigo.

La formación se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los grandes referentes de la música tradicional canaria. Su repertorio ha contribuido a difundir canciones populares de las Islas, pero también a tender puentes con el cancionero latinoamericano y otros géneros vinculados a la cultura hispana.

En los tres conciertos del Teatro Leal, Los Sabandeños contarán con Virginia Guantanamera como artista invitada. La cantante y compositora cubana suma más de 40 años de trayectoria y ha recibido en tres ocasiones el Premio Cubadisco, uno de los reconocimientos musicales más destacados de Cuba.

Sesenta años de música popular canaria

Los Sabandeños se fundaron en 1966 en San Cristóbal de La Laguna. Desde entonces, han desarrollado una trayectoria ininterrumpida que los ha llevado a escenarios de Canarias, la Península, Europa y América.

A lo largo de estas seis décadas, el grupo ha colaborado con artistas como María Dolores Pradera, Alfredo Kraus o Mercedes Sosa, y ha publicado cerca de un centenar de trabajos discográficos. Su legado forma parte de la memoria musical del Archipiélago y de la evolución del folclore canario contemporáneo.

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Entre sus obras más conocidas figuran La Cantata del Mencey Loco, publicada en 1976, y la Misa Sabandeña, dos trabajos que han quedado asociados a la identidad cultural de Canarias y al compromiso del grupo con la música de raíz.