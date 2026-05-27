¿Qué fue del parque inundable de La Laguna?: la obra espera por el visto bueno del Gobierno de Canarias para seguir adelante

El parque inundable de La Laguna, sobre el que apenas había habido novedades desde el pasado año, sigue avanzando. El Ayuntamiento apunta que ya dispone del documento técnico redactado y que se encuentra pendiente de la Declaración de Interés Regional o Autonómico por parte del Gobierno de Canarias, un trámite indispensable para poder aprobar definitivamente la actuación y continuar con el procedimiento previo a las obras.

El concejal de Obras, Infraestructuras y Movilidad, Ángel Chinea, explica que desde su departamento ya se ha remitido al Ejecutivo canario un informe justificativo “muy razonado”, en el que se detallan los motivos por los que esta intervención debe ser considerada de interés regional. Según señala el edil, el consistorio confía en que el expediente pueda desbloquearse una vez se incorporen las aclaraciones solicitadas por el Gobierno autonómico.

“No olvidemos que se trata de una infraestructura cuyo principal objetivo es garantizar la protección del casco histórico de La Laguna, que es la única ciudad de Canarias con el título de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ante posibles inundaciones”, manifiesta Chinea, que prefiere referirse al recinto como ‘antiguo humedal’ en lugar de como ‘parque inundable’. “El Gobierno de Canarias nos ha trasladado una serie de observaciones a ese primer informe y en los próximos días remitiremos las aclaraciones oportunas”, precisa, antes de añadir que necesitan la Declaración de Interés Regional para poder continuar con la tramitación del proyecto, su aprobación definitiva y la posterior ejecución.

Proyecto ambicioso

La recuperación del antiguo humedal constituye uno de los proyectos más ambiciosos planteados en los últimos años en La Laguna. Más en detalle, la iniciativa busca restaurar parcialmente el espacio natural que dio nombre a la ciudad y que desapareció progresivamente por la acción humana y el desarrollo urbanístico iniciado siglos atrás. Además de su componente ambiental e histórico, el futuro humedal está concebido como un sistema de regulación hidráulica capaz de reducir los efectos de episodios de inundaciones en el entorno urbano.

El proyecto fue presentado públicamente en febrero de 2023 como un parque inundable impulsado por el Ayuntamiento, la empresa mixta Teidagua y el Gobierno de Canarias. La actuación se localiza en una parcela de unos 30.000 metros cuadrados situada entre las calles Silverio Alonso, Tabares Bartlet y José Peraza de Ayala, además de la avenida de San Diego, en un ámbito vinculado históricamente a la antigua laguna de Aguere.

La última novedad relevante tuvo lugar en julio de 2025. Por entonces, los responsables del proyecto informaron de que los estudios geotécnicos e hidrogeológicos realizados habían avalado la viabilidad de la propuesta. Las catas permitieron determinar las características del subsuelo y confirmar que el entorno reúne las condiciones necesarias para acometer la recuperación del humedal con garantías técnicas, ambientales y urbanísticas. En aquel momento, el Ayuntamiento destacó que el proyecto de ejecución se encontraba en un avanzado estado de desarrollo y próximo a concluirse. Los trabajos técnicos debían definir aspectos relacionados con la restauración ambiental, el drenaje hidráulico, el paisajismo y la integración urbana del futuro espacio.

Sistema de llenado y vaciado

La actuación contempla un sistema de llenado y vaciado controlado del vaso del humedal durante los episodios de lluvia, con el objetivo de laminar caudales y reducir el impacto de posibles inundaciones en el casco urbano. Asimismo, se prevé la creación de zonas verdes y espacios de uso ciudadano, junto a medidas ambientales específicas para la implantación de flora adaptada al entorno.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, apuntó en julio del pasado año que el proyecto «avanza con pasos firmes» en el cronograma que se había fijado. «El futuro humedal urbano se plantea como una infraestructura multifuncional, que combinará la conservación del patrimonio natural con espacios para el paseo y ocio, la educación ambiental y la mejora de la calidad de vida de toda la población lagunera», añadió. El regidor local manifestó que ya se estaba en contacto con los propietarios para llevar a cabo las expropiaciones, y agregó que existe «predisposición total y absoluta». Asimismo, mostró su confianza en que se puedan obtener fondos europeos y de otros ámbitos administrativos para hacer realidad el proyecto, y mantuvo que su deseo es que los plazos se puedan acortar tanto como se pueda.