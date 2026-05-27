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La Laguna y Tacoronte mantienen la ayuda para pagar el recibo del agua a familias vulnerables

Los dos ayuntamientos y Teidagua prorrogan un año más el convenio social, dotado con 30.000 euros, que en 2025 benefició a más de un centenar de hogares

Firma del convenio de colaboración

Firma del convenio de colaboración

Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

Los ayuntamientos de La Laguna y Tacoronte, junto a la empresa mixta Teidagua, han prorrogado durante un año más el convenio social que ayuda a pagar el recibo del agua a familias en situación de vulnerabilidad.

La línea estará dotada con 30.000 euros y servirá para bonificar facturas del servicio de abastecimiento, depuración y saneamiento en ambos municipios. El acuerdo fue firmado por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; la alcaldesa de Tacoronte, Sandra Izquierdo; y el gerente de Teidagua, Braulio Domínguez.

Más de cien hogares beneficiados en 2025

Este fondo social comenzó en 2018 y ha ido ampliando su alcance con el paso de los años. Según el Ayuntamiento de La Laguna, en 2025 se beneficiaron de esta ayuda más de un centenar de hogares con pocos recursos económicos. De ellos, más de 70 familias eran del municipio lagunero.

Luis Yeray Gutiérrez destacó que este convenio permite apoyar a personas que atraviesan dificultades económicas y que podrán destinar sus recursos a otros gastos básicos.

Quién puede pedir la ayuda

La bonificación está dirigida a personas y familias en situación de precariedad económica. Para acceder, será necesario que los Servicios Sociales del ayuntamiento correspondiente acrediten la situación de vulnerabilidad mediante un informe.

Antes de conceder la ayuda, se estudiará cada caso para comprobar que la unidad familiar no cuenta con ingresos suficientes para afrontar el pago de los recibos. También será necesario que la persona beneficiaria tenga un contrato individual de suministro de agua potable para su vivienda habitual en La Laguna o Tacoronte.

Otras bonificaciones disponibles

Teidagua cuenta también con otras ayudas para distintos colectivos, como personas jubiladas, pensionistas, personas desempleadas mayores de 55 años, familias numerosas y unidades familiares de cinco o más miembros.

El gerente de la empresa, Braulio Domínguez, explicó que todas estas bonificaciones buscan aliviar la economía de los hogares y contribuir al bienestar de la población con más dificultades.

Apoyo a familias vulnerables

La alcaldesa de Tacoronte, Sandra Izquierdo, agradeció la continuidad de estos bonos sociales y destacó que permiten ayudar a familias con mayores dificultades para afrontar un servicio básico.

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Con esta prórroga, La Laguna, Tacoronte y Teidagua mantienen una herramienta de apoyo para hogares vulnerables y refuerzan la colaboración entre administraciones y empresa concesionaria en torno a un servicio esencial como el agua.

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