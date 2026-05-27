La Laguna acerca el envite canario a más de 450 estudiantes

La Laguna ha celebrado la gran final de 'Arráyate un Millo II', un proyecto educativo y social que busca acercar el envite canario a las nuevas generaciones. La iniciativa ha reunido en esta segunda edición a más de 450 estudiantes de distintos centros del municipio y ha culminado con un torneo en el pabellón Juan Ríos Tejera.

El programa está impulsado por la Concejalía de Educación y Juventud del Ayuntamiento de La Laguna y organizado por la Comisión de Envite de La Laguna, bajo el paraguas de la Federación de Asociaciones Vecinales Aguere. Su objetivo es recuperar y difundir uno de los juegos de cartas más tradicionales de Canarias, no solo como entretenimiento, sino también como herramienta educativa y de convivencia.

Durante varias semanas, el alumnado participante recibió sesiones formativas en sus centros, con contenidos sobre la historia del envite, sus reglas, sus expresiones y su valor cultural. La final reunió a equipos de los IES Pérez Minik, San Benito, Viera y Clavijo, Padre Anchieta, Valle de Guerra y Tejina.

Participaron más de 450 alumnos de nueve centros

Además, en esta edición participaron estudiantes de nueve centros educativos del municipio: IES Canarias, IES Pérez Minik, IES Valle Guerra, IES Viera y Clavijo, IES San Benito, IES Antonio González, IES Padre Anchieta, IES Laboral y CEPA Nordeste.

El equipo Los Gonguitos, del IES Pérez Minik, se proclamó campeón del torneo. La segunda posición fue para Los Millitos Chicos, del IES San Benito, mientras que el tercer puesto lo obtuvo Las Flopis, del IES Valle Guerra.

Un juego tradicional como herramienta educativa

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, destacó que el proyecto demuestra que las tradiciones también pueden convertirse en herramientas educativas útiles para conectar con los jóvenes. Según explicó, 'Arráyate un Millo' permite trabajar capacidades como la toma de decisiones, el trabajo en equipo, la estrategia y la comunicación.

El envite canario no se basa solo en las cartas. También tiene una fuerte carga de lenguaje no verbal, señas, códigos compartidos y coordinación entre compañeros. Por eso, el proyecto ha servido para que el alumnado conozca reglas y dinámicas del juego, pero también para descubrir expresiones propias como "arrastrar", "ir mordido", "caña" o "ir ciego".

Un puente entre generaciones

El concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, subrayó el valor social de la iniciativa. A su juicio, el proyecto ha permitido unir generaciones alrededor de una mesa y recuperar no solo las reglas del envite, sino también lo que representa como espacio de convivencia y transmisión oral.

Por su parte, el concejal de Deportes, Badel Albelo, agradeció la implicación de los colectivos, monitores y centros educativos participantes. También destacó la importancia de abrir los espacios deportivos municipales a iniciativas con contenido social y educativo.

La final celebrada en el pabellón Juan Ríos Tejera fue, según el Ayuntamiento, algo más que una competición. El encuentro permitió reunir a jóvenes de diferentes centros y mostrar que el deporte, el juego y la cultura popular pueden compartir espacio dentro de la actividad municipal.

El envite, pendiente de protección cultural

La segunda edición de 'Arráyate un Millo' llega en un momento significativo para el envite canario. La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias ha iniciado recientemente el expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural.

Esta posible protección busca reconocer el valor de un juego tradicional que forma parte de la memoria colectiva del Archipiélago. El Gobierno de Canarias dispone de información pública sobre los Bienes de Interés Cultural de las Islas a través de sus servicios oficiales de patrimonio.