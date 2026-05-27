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FlorAguere llena La Laguna de arte floral inspirado en la literatura canaria

La feria se celebrará del 29 al 31 de mayo en el antiguo convento de Santo Domingo, con esculturas florales, charlas, ponencias y demostraciones en directo

Cartel del evento

Cartel del evento

Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

San Cristóbal de La Laguna acogerá desde este viernes 29 de mayo una nueva edición de FlorAguere, una feria dedicada al arte floral, la cultura y la producción local de flores y plantas. El evento se celebrará hasta el domingo 31 de mayo en el patio del claustro del antiguo convento de Santo Domingo, con entrada gratuita.

La cita reunirá esculturas y obras realizadas con flores y plantas cultivadas en Canarias, creadas por artistas y profesionales del sector llegados de distintos puntos de España. El programa incluirá también charlas, ponencias y demostraciones en directo.

La Laguna, referente del sector floral

La concejala de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de La Laguna, Cristina Ledesma, destacó que el municipio mantiene una fuerte relación con el sector agrícola y, especialmente, con la flor cortada y la planta ornamental.

Según explicó, La Laguna cuenta con un número importante de empresas y profesionales dedicados a esta actividad. FlorAguere servirá para mostrar el trabajo de esas explotaciones y dar a conocer el valor del producto floral cultivado en Canarias.

Arte floral en un espacio histórico

Uno de los atractivos de la feria será el contraste entre las obras florales y el entorno del antiguo convento de Santo Domingo. El espacio patrimonial se convertirá durante tres días en una exposición abierta al público.

El director gerente de ASOCAN, Antonio López, señaló que la feria permite acercar el sector floral al consumidor. Además, avanzó que el evento servirá para presentar una aplicación móvil destinada a localizar los puntos de venta de flores y plantas más cercanos.

Una edición inspirada en la literatura

FlorAguere 2026 coincidirá con el Día de Canarias y tendrá como lema “Versos de tinta y barlias”. El promotor del proyecto, Fulgencio Espinosa, explicó que esta edición unirá poesía, prosa canaria y arte floral.

La exposición contará con diez esculturas florales realizadas por artistas de distintos puntos de España. Todas las piezas estarán elaboradas con material cultivado en el Archipiélago.

Noticias relacionadas y más

La programación incluirá también un homenaje al botánico tinerfeño Wolfredo Wildpret de la Torre, fallecido en marzo de 2026. El acto tendrá lugar el domingo 31 de mayo, a las 10:00 horas, y estará seguido de una demostración floral grupal a cargo de floristas tinerfeños.

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