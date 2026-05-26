Las zonas de bajas emisiones de La Laguna se hacen de rogar: el Ayuntamiento encarga ahora a Sagulpa el desarrollo técnico de la iniciativa

El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó el pasado año que las zonas de bajas emisiones (ZBE) comenzasen antes de finalizar el mandato. El proyecto se ha ido demorando y ha sido ahora cuando el consistorio le ha dado luz verde al encargo a la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria Sociedad Anónima (Sagulpa) para el desarrollo técnico de la iniciativa.

El proyecto permitirá “avanzar en la planificación de medidas vinculadas a la movilidad sostenible, la calidad ambiental y la reorganización del espacio urbano”, según resalta el Ayuntamiento lagunero. “Este acuerdo supone dotar al municipio de una planificación técnica completa que permitirá definir futuras medidas desde criterios objetivos, teniendo en cuenta aspectos relacionados con el tráfico, la calidad del aire, el ruido ambiental y la movilidad”, expresa el concejal de Medio Ambiente, Domingo Galván.

Distintas fases de trabajo

En concreto, el encargo contempla distintas fases de trabajo orientadas a localizar las áreas prioritarias de mejora de calidad del aire, analizar el origen y comportamiento de la contaminación, y establecer las medidas que formarán parte del futuro proyecto de zona de bajas emisiones. También se definirán indicadores relacionados con la calidad del aire, cambio climático, movilidad sostenible y ruido, y se incorporarán sistemas de seguimiento y acceso a la información.

Otra de las fases previstas será la elaboración de la ordenanza reguladora de las zonas de bajas emisiones, necesaria para garantizar su implantación y el cumplimiento de las medidas que se fijen. Asimismo, se incluye un estudio técnico y económico sobre la posible implantación de un sistema de estacionamiento regulado (SER), además de la redacción de la correspondiente ordenanza fiscal.

Cuatros zonas de bajas emisiones

Un trabajo previo al Plan General de Ordenación (PGO) de La Laguna indicaba que el municipio contaría con tres ZBE, ubicadas en el casco histórico, San Honorato y el Camino de La Villa. Preguntado en octubre de 2025 sobre las actuaciones en marcha, el concejal de Medio Ambiente, Domingo Galván, confirmó que se mantenía la previsión de que las zonas de bajas emisiones se situasen en esos puntos, y añadió que se había previsto una más: en San Lázaro, donde se crearán zonas verdes de aparcamiento.