Tejina reúne este domingo una muestra de razas autóctonas canarias
La plaza del pueblo lagunero acogerá una cita gratuita con animales representativos del Archipiélago y un taller de elaboración de queso artesanal con leche cruda de cabra tinerfeña
La plaza de Tejina, en el municipio de La Laguna, acogerá este domingo 31 de mayo la Muestra de Razas Autóctonas de Canarias, una actividad gratuita incluida en la programación vinculada al Día de Canarias. La cita comenzará a las 10:00 horas y se prolongará hasta las 15:00 horas, con animales representativos del Archipiélago, talleres y actividades pensadas para acercar el sector primario a la ciudadanía.
El encuentro está organizado por la Asociación de Ganaderos de Tenerife (AGATE) y el Ayuntamiento de La Laguna, con el objetivo de dar visibilidad a las razas ganaderas y animales propias de las islas, así como al trabajo de los profesionales que mantienen vivo este patrimonio.
Animales representativos del Archipiélago
La muestra permitirá ver de cerca ejemplares de cabras majoreras, palmeras y de Tenerife, además de otras especies vinculadas al medio rural canario. La concejala de Sector Primario del Ayuntamiento de La Laguna, Cristina Ledesma, explicó que también habrá cochino negro canario, lobito herreño, vacas canarias, burros majoreros, camello canario, gallinas, abejas negras canarias y melado tinerfeño, entre otros.
La actividad busca ofrecer una visión general de la riqueza animal de Canarias y del esfuerzo que requiere la cría y conservación de estas razas. Muchas de ellas forman parte de la memoria rural de las islas y están relacionadas con actividades tradicionales como la ganadería caprina, la producción quesera, el transporte agrícola o el mantenimiento de explotaciones familiares.
Uno de los momentos destacados será el taller de elaboración de queso artesanal, previsto para las 11:00 horas. La actividad mostrará el proceso de producción a partir de leche cruda de cabra tinerfeña, una raza vinculada a la tradición ganadera de la isla y a la elaboración de quesos canarios.
Una cita para acercar el campo a las nuevas generaciones
Cristina Ledesma subrayó que esta muestra permitirá conocer mejor "la riqueza animal que atesora Canarias" y el trabajo que existe detrás de la crianza y mantenimiento de estas razas. La edil recordó, además, que el sector primario atraviesa un momento en el que necesita relevo generacional, especialmente entre los jóvenes.
En la misma línea, el presidente de AGATE, José Manuel Expósito, destacó que la iniciativa pretende trasladar a la ciudadanía lagunera y tinerfeña la importancia de conservar un patrimonio genético único. A su juicio, estas razas forman parte del medio rural canario y también aportan valor a los alimentos que se producen y comercializan desde el sector ganadero.
Bienestar animal durante la muestra
AGATE se ha encargado de seleccionar los animales participantes y de organizar su presencia en la plaza de Tejina. La asociación también garantizará el bienestar de los ejemplares durante toda la jornada, con presencia veterinaria, zonas de descanso, agua y comida.
Este tipo de medidas son importantes en eventos con animales, especialmente cuando se celebran en espacios públicos y con asistencia de familias. La organización busca que la muestra tenga un carácter divulgativo y que los visitantes puedan conocer las especies sin alterar las condiciones básicas de cuidado.
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