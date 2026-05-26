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La Laguna abre la inscripción para cursos gratuitos dirigidos a mejorar la empleabilidad

La oferta formativa de junio incluye atención sociosanitaria, restauración, prevención de riesgos laborales, idiomas, competencias digitales y habilidades sociales

Uno de los cursos gratuitos

Uno de los cursos gratuitos

Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de La Laguna ha puesto en marcha una nueva oferta de cursos gratuitos para mejorar la formación y la empleabilidad de la ciudadanía. La programación está dirigida principalmente a personas desempleadas y se desarrollará durante el mes de junio.

El plazo de inscripción estará abierto entre el 25 y el 31 de mayo. Las acciones formativas se impartirán en modalidad presencial y online, según el tipo de curso.

La iniciativa está impulsada por la Concejalía de Desarrollo Local y busca facilitar herramientas prácticas a las personas que quieren mejorar su perfil profesional o acceder a nuevas oportunidades laborales.

Cursos vinculados a sectores con empleo

La programación incluye formación en áreas con demanda de profesionales, como atención sociosanitaria, restauración, comercio, idiomas, competencias digitales y prevención de riesgos laborales.

Entre los cursos previstos figuran Monitor/a de Centros de Menores, Ofimática Básica, Trato al pasajero/a en inglés, Servicio y atención al cliente en el restaurante, Auxiliar de productos frescos y PRL para vehículos y maquinaria de movimiento de tierras y operaciones de minicargadora-miniexcavadora.

El concejal de Desarrollo Local, Domingo Galván, explicó que el objetivo es ofrecer una formación “útil, práctica y adaptada” a las necesidades reales del mercado laboral.

Hostelería, comercio y atención al visitante

La concejala de Turismo y Comercio, Estefanía Díaz, destacó la importancia de seguir impulsando cursos relacionados con sectores estratégicos para el municipio.

Según señaló, la hostelería, el comercio y la atención al visitante necesitan cada vez más personas cualificadas. Por ello, esta formación puede ayudar a mejorar tanto las posibilidades de empleo como la calidad del servicio que se presta en La Laguna.

Formación social y prevención de riesgos

La oferta también incluye cursos relacionados con el ámbito social y educativo, como Comedores escolares y educación para la salud o Habilidades sociales y primeros auxilios psicológicos en la intervención.

Estas acciones están pensadas para reforzar capacidades útiles en trabajos de atención a personas, acompañamiento, educación e intervención social.

Además, se impartirá formación específica en prevención de riesgos laborales aplicada al manejo de maquinaria de movimiento de tierras y operaciones con minicargadora y miniexcavadora.

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Inscripción hasta el 31 de mayo

Las personas interesadas podrán inscribirse del 25 al 31 de mayo. Los cursos tendrán distintas duraciones y se adaptarán a cada especialidad.

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