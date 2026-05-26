La Laguna abre la inscripción para cursos gratuitos dirigidos a mejorar la empleabilidad
La oferta formativa de junio incluye atención sociosanitaria, restauración, prevención de riesgos laborales, idiomas, competencias digitales y habilidades sociales
El Ayuntamiento de La Laguna ha puesto en marcha una nueva oferta de cursos gratuitos para mejorar la formación y la empleabilidad de la ciudadanía. La programación está dirigida principalmente a personas desempleadas y se desarrollará durante el mes de junio.
El plazo de inscripción estará abierto entre el 25 y el 31 de mayo. Las acciones formativas se impartirán en modalidad presencial y online, según el tipo de curso.
La iniciativa está impulsada por la Concejalía de Desarrollo Local y busca facilitar herramientas prácticas a las personas que quieren mejorar su perfil profesional o acceder a nuevas oportunidades laborales.
Cursos vinculados a sectores con empleo
La programación incluye formación en áreas con demanda de profesionales, como atención sociosanitaria, restauración, comercio, idiomas, competencias digitales y prevención de riesgos laborales.
Entre los cursos previstos figuran Monitor/a de Centros de Menores, Ofimática Básica, Trato al pasajero/a en inglés, Servicio y atención al cliente en el restaurante, Auxiliar de productos frescos y PRL para vehículos y maquinaria de movimiento de tierras y operaciones de minicargadora-miniexcavadora.
El concejal de Desarrollo Local, Domingo Galván, explicó que el objetivo es ofrecer una formación “útil, práctica y adaptada” a las necesidades reales del mercado laboral.
Hostelería, comercio y atención al visitante
La concejala de Turismo y Comercio, Estefanía Díaz, destacó la importancia de seguir impulsando cursos relacionados con sectores estratégicos para el municipio.
Según señaló, la hostelería, el comercio y la atención al visitante necesitan cada vez más personas cualificadas. Por ello, esta formación puede ayudar a mejorar tanto las posibilidades de empleo como la calidad del servicio que se presta en La Laguna.
Formación social y prevención de riesgos
La oferta también incluye cursos relacionados con el ámbito social y educativo, como Comedores escolares y educación para la salud o Habilidades sociales y primeros auxilios psicológicos en la intervención.
Estas acciones están pensadas para reforzar capacidades útiles en trabajos de atención a personas, acompañamiento, educación e intervención social.
Además, se impartirá formación específica en prevención de riesgos laborales aplicada al manejo de maquinaria de movimiento de tierras y operaciones con minicargadora y miniexcavadora.
Inscripción hasta el 31 de mayo
Las personas interesadas podrán inscribirse del 25 al 31 de mayo. Los cursos tendrán distintas duraciones y se adaptarán a cada especialidad.
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