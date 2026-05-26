Isla Calavera lleva a Cannes el cine fantástico hecho desde La Laguna

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera ha presentado su décima edición en el Fantastic Pavilion del Marché du Film de Cannes, uno de los principales espacios profesionales vinculados al mercado internacional del cine. La cita sirvió para reforzar la proyección exterior del certamen, nacido en La Laguna y consolidado como una referencia del género fantástico desde Canarias.

El festival llevó a Cannes su modelo propio: un encuentro especializado que parte de una ciudad insular y ultraperiférica, pero que ha logrado atraer durante una década a figuras internacionales del cine. En el escaparate del Fantastic Pavilion ya se muestra, además, el trofeo de Honor de Isla Calavera, un gesto que refuerza la presencia del certamen en el circuito global del cine de género.

La presentación se desarrolló en el contexto del Marché du Film, definido por la organización del Festival de Cannes como uno de los mayores mercados internacionales de la industria cinematográfica, donde profesionales de distintos países compran, venden y presentan proyectos audiovisuales.

La Laguna como origen y seña de identidad

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó la importancia del festival como herramienta de promoción cultural del municipio y del Archipiélago. Según afirmó, Isla Calavera ha llevado el nombre de la ciudad y de Canarias a espacios internacionales a los que antes no se había llegado, con el valor añadido de no ser una propuesta importada, sino un evento nacido en La Laguna y dirigido por laguneros.

Durante la presentación se proyectó un vídeo con algunos de los grandes nombres que han pasado por Isla Calavera en sus anteriores ediciones. Entre ellos figuran actrices como Ornella Muti, Amber Heard, Belén Rueda y Silvia Tortosa, además de actores como Henry Thomas, protagonista de E. T. El Extraterrestre, Ron Perlman, Michael Paré y Eduardo Noriega.

El festival también recordó la presencia en La Laguna de directores como John Landis, responsable de Un hombre lobo americano en Londres, y Randal Kleiser, director de Grease y El vuelo del navegante. A la lista se suman figuras vinculadas a los efectos visuales, el maquillaje y el diseño cinematográfico, como Rick Baker, ganador de siete premios Óscar, Deborah Nadoolman y Simon Weisse.

La organización defendió en Cannes que el certamen no se limita a proyectar películas, sino que ha construido un espacio de encuentro entre el cine fantástico, sus creadores y el público canario.

Christopher Lambert, Tom Berenger y Joanna Cassidy, primeros invitados

Isla Calavera aprovechó su presencia en Cannes para anunciar los primeros nombres confirmados de su décima edición, que se celebrará del 6 al 15 de noviembre. Los primeros invitados serán Christopher Lambert, Tom Berenger y Joanna Cassidy, tres intérpretes asociados a títulos clave del cine fantástico, de acción y de ciencia ficción.

Lambert es recordado por su papel de Connor MacLeod en Los Inmortales y por interpretar a Tarzán en Greystoke, la leyenda de Tarzán. Berenger fue nominado al Óscar al mejor actor de reparto por su interpretación del sargento Bob Barnes en Platoon. Cassidy, por su parte, alcanzó proyección internacional por su papel de Zhora en Blade Runner.

El festival presentó también en Cannes el cartel oficial de su décimo aniversario. La imagen rinde homenaje a los 40 años de La Mosca, la película de terror y ciencia ficción dirigida por David Cronenberg. Con esta elección, Isla Calavera mantiene su línea habitual de conectar la programación con clásicos y referentes del género.

Canarias como territorio audiovisual

La presencia de Isla Calavera en Cannes también sirvió para reforzar la idea de La Laguna y Canarias como espacios con potencial para la industria audiovisual. El festival presentó el municipio como un destino con localizaciones diversas, actividad cultural y un entorno universitario y social que puede sumar valor a proyectos cinematográficos.

Canarias cuenta con una estrategia específica para atraer rodajes y promover el sector audiovisual. Canary Islands Film, marca vinculada al Gobierno de Canarias, ofrece información sobre localizaciones, ventajas fiscales y recursos para producciones audiovisuales en las islas.

Además, el Gobierno autonómico considera el audiovisual un sector estratégico para las Islas y destaca la consolidación del Archipiélago como destino atractivo para producciones nacionales e internacionales.

Participación en la Federación Internacional Méliès

Los directores de Isla Calavera, Daniel Fumero y Ramón González Trujillo, junto a la subdirectora Vanesa Bocanegra, participaron también en el encuentro de la Federación Internacional Méliès. Allí presentaron ante representantes de los 22 países miembros la próxima edición del festival.

La organización destacó que en Cannes se percibió a Isla Calavera como un posible caso de estudio: un festival creado desde Canarias, pensado para el público local y abierto a visitantes internacionales, que ha logrado situarse en el mapa global del cine fantástico sin perder su raíz insular.