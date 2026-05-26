Camino del Tornero, en La Laguna, ya tiene quién le diseñe su plaza de 4.000 metros cuadrados tras 13 años de espera

Camino del Tornero ve un poco más cerca la construcción de la plaza multifuncional que persigue desde hace 13 años. Queda camino por recorrer, pero este martes el barrio consiguió poner una pica en Flandes. Y es que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó la adjudicación, por algo más de 28.000 euros, de la redacción de los proyectos básico y de ejecución de este espacio público. El plazo total para que los documentos estén listos será de tres meses y dos semanas, pero en 30 días deberá estar el básico para su presentación a los ciudadanos.

La medida se produce poco después de que la Asociación de Vecinos La Atalaya se quejase públicamente -y por enésima vez- de que la iniciativa seguía sin despegar. El asunto había sido tratado en el pleno de este mes del consistorio lagunero a través de una pregunta del concejal de PP Moisés Domínguez. El edil de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea (PSOE), explicó que se habían producido imprevistos y que se esperaba que entre finales de mayo y principios de junio se pudiese adjudicar.

Los vecinos podrán realizar aportaciones

Las previsiones de Chinea no iban desencaminadas. Este martes se produjo la adjudicación a la empresa Parovesa Ingeniería Arquitectura y Servicios Sociedad Limitada. “La importancia de este proyecto no radica solo en que se dará respuesta a una petición ciudadana de la zona con la mejora del entorno y la construcción de la futura plaza, sino que se ha configurado de tal manera que los propios vecinos podrán ver el borrador del proyecto y realizar sus aportaciones para que este espacio público sea diseñado por y para ellos, ya que serán los principales beneficiarios para su uso y disfrute”, afirmó.

El objetivo último es crear un espacio multifuncional que acoja actividades al aire libre, zonas ajardinadas y diferentes servicios, entre los que está previsto que haya al menos una cancha deportiva polivalente, un parque infantil inclusivo y máquinas biosaludables. La principal particularidad de la plaza reside en que en este barrio situado junto a San Lázaro y en las faldas de las montañas de El Púlpito y La Atalaya no existe otro espacio de ese tipo.

28 licitadores

Desde el grupo de gobierno (PSOE-CC) del Ayuntamiento de La Laguna remarcaron este martes que la adjudicación no fue consecuencia de las quejas vecinales previas. También plantearon que la tramitación del expediente requirió un plazo superior al inicialmente previsto debido “a la complejidad técnica del proceso y al elevado número de empresas participantes”, dado que se registraron hasta 28 licitadores.

Tras la publicación de la licitación el 10 de septiembre de 2025 y la finalización del plazo de presentación de ofertas el 29 de ese mes, la Mesa de Contratación se reunió al día siguiente para la apertura de las propuestas. “En la valoración de las ofertas presentadas se identificaron varias que requerían una justificación adicional por posible anormalidad”, detalló el Ayuntamiento, antes de añadir que eso último implicó solicitar en diversas ocasiones documentación complementaria y la emisión de informes técnicos especializados.