La obra de La Laguna que nunca empieza: Camino del Tornero espera desde hace 13 años por una plaza

La escultura de Santa Rosa de Lima, patrona del Camino del Tornero, y un cuadro del Santo Hermano Pedro asisten a las explicaciones de la Asociación de Vecinos La Atalaya. Una y otra imagen se encuentran en la oficina del centro ciudadano de la zona y parecen esperar, como el barrio en su conjunto, a que la ansiada plaza y sus dotaciones se conviertan en una realidad y a que también se pueda construir una capilla.

«El único espacio de uso colectivo público del barrio es el centro ciudadano; un grupo de vecinos compró el solar y lo donó al Ayuntamiento en los años 90». Lo dice el veterano dirigente vecinal Justo Reyes, que lleva repitiendo durante años el mismo planteamiento sin que la plaza termine de convertirse en una realidad.

En septiembre del pasado año, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna abordó la contratación del proyecto básico y de ejecución de este recinto, que está previsto que cuente con unos 4.000 metros cuadrados, zonas ajardinadas, áreas de juego infantil, cancha deportiva y máquinas biosaludables. «La plaza resolvería el cierre de la calle cuando celebramos las fiestas», apuntan los representantes vecinales.

Nuevos imprevistos

El asunto de la plaza regresó al pleno de este mes del Ayuntamiento de La Laguna a través de una pregunta del concejal de PP Moisés Domínguez. «¿En qué estado se encuentra actualmente la licitación para la redacción del proyecto básico y de ejecución de la plaza?», preguntó. El edil de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea (PSOE), explicó que se habían producido imprevistos y que se espera que entre finales de este mes y principios de junio ya se pueda adjudicar.

A Justo Reyes lo acompañan el actual presidente de la Asociación de Vecinos La Atalaya, Juan Lázaro González, y el presidente de la Asociación de Mayores del Camino del Tornero, Juan Ramón Álvarez. «En el barrio hay más carencias, pero la principal es la plaza», insisten. Otros problemas en los que se detienen están relacionados con la falta de aparcamiento, la necesidad de reductores de velocidad y deficiencias en el servicio público de guaguas.

Sitúan en 2013 el origen de las reivindicaciones de la plaza y muestran una cronología que se va incrementando a medida que pasan los años. En ella figuran actualmente catorce hitos principales. Lamentan que, aunque habían dado pasos, en 2019 fue como si todo se paralizase y tuvieron que empezar de nuevo en 2020.

Avances a paso lento

Antes de que se conociese en septiembre de 2025 el trámite realizado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna, los principales pasos previos se habían resistido. Eran de octubre de 2021, cuando el consistorio afirmó que se encontraba en vías de adquisición de terrenos para la futura plaza, y de mayo de 2024, cuando el Pleno municipal dio un espaldarazo al proyecto al aprobar por unanimidad un paquete de medidas para Camino del Tornero, entre las que estaba construir este espacio. Tras tantos contratiempos, los vecinos llaman a que, ahora sí, se materialice la plaza.