La luz de Aguere acerca música, patrimonio e identidad canaria a 200 escolares de La Laguna

La Escuela Municipal de Música Guillermo González de La Laguna presenta este martes, 26 de mayo, el concierto escolar La luz de Aguere, una propuesta educativa y artística que reunirá a cerca de 200 escolares en el Teatro Leal. La función comenzará a las 11:00 horas y forma parte de un proyecto impulsado por la propia escuela con el respaldo de la Universidad de La Laguna.

La iniciativa combina música, patrimonio, literatura infantil, identidad cultural canaria e investigación universitaria. Su objetivo es acercar al alumnado de Primaria una experiencia escénica que va más allá del concierto tradicional, al conectar la creación artística con contenidos vinculados a la historia local y a la cultura del Archipiélago.

El proyecto se ha desarrollado junto a varios centros educativos del municipio y se presenta como una de las propuestas pedagógicas más relevantes impulsadas desde el ámbito educativo municipal en los últimos años.

Un proyecto que une escuela, universidad y centros educativos

La puesta en escena correrá a cargo de la compañía teatral Hojarasca, con José Félix como conductor y protagonista de la obra y Oswaldo Bordón como director escénico. El profesorado de la Escuela Municipal de Música participará sobre el escenario con música y arreglos originales creados específicamente para este proyecto.

El concejal de Cultura de La Laguna, Adrián del Castillo, destaca que La luz de Aguere consolida un modelo innovador de escuela pública de música, conectada con la investigación y comprometida con la difusión del patrimonio. A su juicio, este tipo de iniciativas muestran la capacidad del centro para liderar proyectos culturales con una dimensión educativa y social.

La Universidad de La Laguna aporta asesoramiento académico

El proyecto pedagógico ha contado con la participación y asesoramiento de José Farrujia de la Rosa y Pilar Gil Frías, profesores de la Universidad de La Laguna adscritos al Departamento de Didácticas Específicas de la Facultad de Educación.

Farrujia pertenece al área de Didáctica de las Ciencias Sociales, mientras que Gil Frías está vinculada al área de Expresión Musical. La Universidad de La Laguna recoge en su Portal Ciencia que Pilar Gil Frías imparte docencia en el Grado de Maestro/a de Educación Primaria y en el Máster de Formación del Profesorado dentro del Departamento de Didácticas Específicas.

Sonoridades tradicionales y raíz canaria

El acto contará también con la participación de Raquel Molina, artista e investigadora vinculada a la recuperación y divulgación de sonoridades tradicionales y de raíz asociadas a la cultura indígena canaria y amazigh.

Su presencia añade una dimensión musical y patrimonial al proyecto, al conectar la puesta en escena con sonidos, referencias y expresiones culturales vinculadas a la memoria del Archipiélago. La propuesta busca que el alumnado no solo escuche música, sino que comprenda su relación con el territorio y con la historia de Canarias.

Educación artística con dimensión social

El director de la Escuela Municipal de Música, David Martel, considera que La luz de Aguere representa un ejemplo de colaboración entre la escuela, la Universidad, los centros educativos participantes y distintas instituciones culturales y educativas del municipio.

Para Martel, el proyecto sitúa la educación artística, el patrimonio y la identidad cultural en el centro de la experiencia educativa. Esa idea resume el sentido de la iniciativa: utilizar la música y el teatro para acercar contenidos históricos y culturales al alumnado de una forma accesible.