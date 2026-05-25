La Laguna renueva las dependencias de la Policía Local en la calle Consistorio
El Ayuntamiento mejora la iluminación interior de uno de los principales espacios de atención ciudadana y seguridad del centro histórico para reducir consumo y actualizar las instalaciones
El Ayuntamiento de La Laguna ha finalizado la renovación del sistema de iluminación interior de las dependencias de la Policía Local situadas en la calle Consistorio, en pleno centro histórico del municipio. La actuación ha consistido en sustituir el sistema existente por nuevas luminarias con tecnología LED, más eficiente y adaptada a los criterios actuales de ahorro energético.
Los trabajos han sido desarrollados por la Concejalía de Servicios Municipales, en coordinación con el área de Seguridad Ciudadana. El objetivo es mejorar la calidad lumínica del edificio, reducir el consumo eléctrico y ofrecer unas condiciones más adecuadas para el trabajo diario de los agentes y la atención a la ciudadanía.
Luminarias LED para reducir el consumo de las dependencias de la Policía Local
La intervención incorpora nuevas luminarias LED en el interior de las instalaciones. Este tipo de tecnología permite mejorar el rendimiento del sistema de iluminación, aumentar la visibilidad en los espacios de trabajo y avanzar en una gestión más eficiente de los recursos públicos.
El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, destacó que el Ayuntamiento continúa actuando sobre instalaciones municipales que necesitan actualizarse para responder a las necesidades actuales. Según señaló, estas mejoras permiten reforzar la eficiencia energética y mejorar espacios que son fundamentales para el funcionamiento diario de los servicios públicos.
Mejores condiciones para los agentes y los usuarios
El cambio de luminarias también busca favorecer un entorno más cómodo y funcional para la actividad cotidiana de la Policía Local. Las dependencias de la calle Consistorio concentran una actividad diaria relevante, tanto por el trabajo interno de los agentes como por la atención que se presta a vecinos y vecinas.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, subrayó que contar con instalaciones adecuadas y actualizadas resulta esencial para garantizar un mejor funcionamiento del servicio. También señaló que estas mejoras repercuten en las condiciones de trabajo del personal y en la atención que se ofrece a la ciudadanía durante todo el año.
Una actuación dentro de la modernización municipal
La renovación de la iluminación se suma a otras mejoras recientes impulsadas por el Ayuntamiento en materia de sostenibilidad y modernización de los servicios públicos. Entre ellas figura la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos de la Policía Local en el parque móvil municipal.
Fran Hernández explicó que la intención del área es seguir incorporando soluciones más sostenibles y eficientes en las infraestructuras municipales. La finalidad es avanzar en una gestión responsable de los recursos y mejorar de forma progresiva los servicios que se prestan a la ciudadanía.
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