La Laguna mantiene hasta el lunes las ayudas de hasta 300 euros para pagar el IBI

El Ayuntamiento de La Laguna mantiene abierto hasta este lunes, 25 de mayo, el plazo para solicitar las ayudas destinadas a colaborar con el gasto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de la vivienda habitual. Esta convocatoria, conocida popularmente como IBI Social, está dirigida a personas y unidades familiares con escasos recursos económicos.

La línea de apoyo se gestiona a través de la Concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida y cuenta este año con una partida de 10.000 euros. Las ayudas pueden alcanzar hasta 300 euros por solicitud, siempre dentro de los límites establecidos en las bases de la convocatoria.

La concejala responsable del área, María Cruz, ha insistido en la importancia de que ninguna familia del municipio que pueda acogerse a estas ayudas se quede sin tramitarlas. Según señaló, suponen un alivio para hogares con rentas reducidas y forman parte de las distintas medidas municipales destinadas a atender situaciones de vulnerabilidad social.

Hasta 300 euros por vivienda habitual

Las bases de la convocatoria, publicadas el pasado 24 de abril, establecen que la ayuda podrá cubrir el 100% de la cuota líquida pagada en el ejercicio anterior por el IBI de la vivienda habitual. En ningún caso la cuantía podrá superar los 300 euros.

El objetivo es ayudar a sufragar un gasto fijo vinculado a la vivienda principal de quienes cumplen los requisitos económicos y administrativos recogidos en las bases municipales. La convocatoria se dirige únicamente a viviendas habituales situadas en el municipio de La Laguna.

¿Quién puede solicitar la ayuda?

Podrán solicitar esta ayuda las personas físicas y unidades familiares titulares de bienes inmuebles del municipio que cumplan los requisitos establecidos en las bases. La titularidad de la vivienda debe ser en calidad de propietario del inmueble, sin admitirse otros derechos reales sobre la misma.

Además, solo se podrá recibir una ayuda por vivienda habitual. Las personas interesadas deben revisar las condiciones completas de la convocatoria en la página web municipal antes de presentar la solicitud.

¿Dónde presentar la solicitud?

Las solicitudes pueden presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de La Laguna, en los registros descentralizados de las Tenencias de Alcaldía o a través de la sede electrónica municipal.

También podrán entregarse por cualquiera de las vías previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

¿Cómo se abonará la ayuda?

La ayuda se hará efectiva mediante un expediente de compensación con la cuantía del IBI pendiente de liquidar en el ejercicio siguiente al de la solicitud. Esta compensación deberá quedar reflejada en la notificación del acuerdo de concesión.

En caso de que el IBI correspondiente al año objeto de la ayuda ya haya sido abonado y no pueda aplicarse la compensación, el Ayuntamiento procederá al pago directo de la ayuda a la persona beneficiaria.