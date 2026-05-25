La Laguna gana la Escoba de Oro 2026 por su modelo de limpieza y reciclaje
La Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS) reconoce al municipio por la mejora del servicio de limpieza urbana, el refuerzo de recursos para reciclar y las campañas de concienciación vecinal
La Laguna ha sido distinguida con la Escoba de Oro 2026, uno de los principales reconocimientos nacionales vinculados a la limpieza urbana, la gestión de residuos y la sostenibilidad medioambiental. El galardón lo concede la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS), entidad que premia buenas prácticas en servicios urbanos y cuidado del entorno.
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