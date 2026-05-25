La Laguna gana la Escoba de Oro 2026 por su modelo de limpieza y reciclaje

La Laguna ha sido distinguida con la Escoba de Oro 2026, uno de los principales reconocimientos nacionales vinculados a la limpieza urbana, la gestión de residuos y la sostenibilidad medioambiental. El galardón lo concede la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS), entidad que premia buenas prácticas en servicios urbanos y cuidado del entorno.