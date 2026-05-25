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La Laguna forma al sector vitivinícola en técnicas de viticultura regenerativa

Del 25 al 29 de mayo se realizará un taller práctico en Tejina para mejorar la salud del suelo, afrontar la falta de lluvias y reforzar la resiliencia de los viñedos.

Un agricultor comprueba el estado de las uvas en una finca del norte de Tenerife

Un agricultor comprueba el estado de las uvas en una finca del norte de Tenerife / Arturo Jiménez

Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Desarrollo Rural, celebrará entre los días 25 y 29 de mayo un taller práctico dedicado a la implantación de la viticultura regenerativa en las plantaciones del municipio. La actividad tendrá una duración de 25 horas lectivas y se desarrollará en el centro ciudadano Francisco González Hernández de Tejina.

La formación será impartida por el agricultor y consultor medioambiental Eduardo Franquiz y está dirigida especialmente a personas vinculadas al sector vitivinícola. Las últimas plazas disponibles pueden solicitarse a través del formulario habilitado por la organización.

La iniciativa responde a una petición de profesionales del sector, interesados en ampliar conocimientos sobre técnicas que permitan fortalecer los viñedos en un contexto marcado por el calentamiento global, la escasez de lluvias y la necesidad de conservar mejor la fertilidad del suelo.

¿Qué es la viticultura regenerativa?

La viticultura regenerativa aplica al cultivo de la vid prácticas orientadas a recuperar la vida del suelo, mejorar su estructura, favorecer la biodiversidad y aumentar su capacidad para retener humedad. En lugar de centrarse únicamente en la producción, pone el foco en la salud del ecosistema agrícola.

La concejala de Desarrollo Rural, Cristina Ledesma, explicó que esta metodología puede ser una aliada frente al cambio climático y la falta de precipitaciones. Según señaló, permite mejorar la fertilidad del suelo, fijar carbono atmosférico y solubilizar nutrientes mediante la microbiología, lo que ayuda a que la tierra conserve más humedad.

Programa del taller en Tejina

La programación comenzará el lunes 25 de mayo con contenidos básicos sobre nutrición vegetal, construcción de suelo orgánico, factores ambientales en la formación de hábitats, biodiversidad en Canarias y salud de los ecosistemas.

El martes 26 se abordará el papel del carbono como elemento de comunicación nutricional, la preparación del cultivo vitivinícola y las características de abonos sólidos y líquidos como el bokashi o los bioles.

El miércoles 27 estará centrado en los metabolitos secundarios, la microbiología endófita y epífita, el sistema inmunológico vegetal y la calidad del fruto final.

Control de plagas, riego y producción orgánica

El programa del jueves 28 de mayo se dedicará a técnicas para la producción orgánica de la uva, con contenidos sobre riego, control estratégico de plagas y enfermedades, así como el método Jadam para el manejo de problemas como el mildiu y el oídio.

La última jornada, prevista para el viernes 29, reunirá conceptos finales sobre plantación de viñas con métodos regenerativos, balanceo mineral, planificación asociativa para elaborar bioinsumos y el nuevo paradigma de la producción de vino regenerativo en Canarias.

Noticias relacionadas y más

Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través del formulario habilitado por la organización: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEQQE2QWds0CuVg3QCNDtxKEWV48UNztTts0GAuphcUeje2A/viewform?pli=1

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