La Laguna convirtió su casco histórico en un gran patio de juegos para el Día de las Familias

La Laguna celebró este sábado una jornada dedicada al encuentro, el ocio y la convivencia con motivo del Día de las Familias, una cita que convirtió las principales calles del casco histórico en un gran espacio de juegos al aire libre. La programación reunió más de un centenar de actividades para todas las edades y se prolongó hasta las 19:00 horas.

Bajo el lema ‘La Laguna, una ciudad donde crecer jugando’, el programa fue inaugurado por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y la concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida, María Cruz, acompañados por varios miembros de la Corporación municipal. El buen tiempo acompañó durante la jornada y animó a numerosas personas a salir a la calle, después de que el evento hubiera sido aplazado desde su fecha inicial por las previsiones meteorológicas.

La cita se desarrolló en distintos espacios del centro histórico y mantuvo un formato abierto, gratuito y pensado para públicos diversos. Niñas, niños, jóvenes, adultos y mayores encontraron propuestas adaptadas a distintos gustos, desde espectáculos infantiles hasta deportes, talleres, pasacalles y juegos tradicionales.

Un programa pensado para niños, jóvenes, adultos y mayores

Luis Yeray Gutiérrez destacó durante la apertura que el Día de las Familias se ha consolidado en los últimos años como una jornada de convivencia. Aunque gran parte del protagonismo recayó en los más pequeños, el alcalde recordó que la programación estaba diseñada para el conjunto de la familia.

El regidor defendió la importancia del juego como parte del desarrollo de las personas y subrayó que el objetivo de esta edición era convertir La Laguna, por un día, en un gran patio de juegos. La respuesta del público confirmó el interés de una celebración que ya forma parte del calendario municipal.

Espacios seguros y atención a la accesibilidad

La concejala María Cruz recordó que el área de Bienestar Social instaló en la plaza de la Catedral un punto naranja, destinado a facilitar la participación de personas con discapacidad, y un punto violeta, concebido como espacio seguro durante el desarrollo de la jornada.

Ambos recursos formaron parte de una programación que buscó favorecer la participación de toda la ciudadanía. La presencia de estos puntos permitió reforzar el carácter inclusivo y seguro de la celebración en uno de los enclaves con mayor afluencia del casco histórico.

Desde primera hora, un pasacalle recorrió las vías peatonales del centro para animar la participación y acompañar el inicio de las actividades.

Circo, hinchables y dinosaurios a escala real

Entre los principales atractivos del programa estuvo el gran parque de atracciones hinchable instalado en la calle Obispo Rey Redondo, una de las vías más transitadas del centro lagunero. También destacó el Gran Circo del Día de las Familias, ubicado en la plaza del Adelantado, con pases a las 12:00 y a las 17:00 horas.

La plaza Hermano Ramón acogió ‘La Laguna Jurásica’, una experiencia inmersiva y didáctica con dinosaurios a escala real que atrajo a numerosas familias. Muy cerca, en la intersección de las calles Obispo Rey Redondo y Viana, se instaló un castillo hinchable con formato de photocall real, con personajes inspirados en cuentos infantiles.

En la Casa Mesa, también en Obispo Rey Redondo, se pudo visitar ‘Una ciudad de cuento’, un pasaje temático inspirado en Aladdín. El entorno de La Catedral reunió atracciones de salto y aventura, además de un escenario con espectáculos infantiles como La Pandilla de Drilo y la compañía Dansign.

Juegos XXL, deportes y tradiciones canarias

La plaza Doctor Olivera se dedicó a los juegos XXL, con versiones gigantes de clásicos como la oca, el parchís o el dominó. La zona contó además con música en vivo, bandas de rock infantil y la presencia de la Gran SuperAbuela, que permaneció durante toda la jornada en este emplazamiento.

La calle San Agustín concentró buena parte de las actividades deportivas, con una gran pista americana y espacios para disciplinas como artes marciales, lucha canaria, boxeo, patinaje y juego del palo.

En los alrededores de La Concepción se habilitó un área dedicada a los juegos tradicionales canarios, con colectivos del norte de Tenerife especializados en el rescate y la promoción de costumbres populares. Esta parte del programa permitió acercar a las nuevas generaciones formas de juego transmitidas entre familias y barrios.

Talleres educativos y actividades participativas

La programación se completó con numerosos talleres lúdicos y educativos repartidos entre las calles Herradores y Obispo Rey Redondo. Entre las propuestas hubo actividades de pintura creativa, artes circenses, reutilización textil, siembra y cultivo, caracterización facial y otras dinámicas participativas.

El resultado fue una jornada amplia, distribuida por distintos puntos del centro, que permitió a las familias recorrer la ciudad mientras participaban en actividades diferentes. El formato favoreció que el casco histórico funcionara como un espacio común de encuentro y ocio durante todo el día.