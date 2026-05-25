La Laguna abre nuevas ayudas para rehabilitar viviendas de interés patrimonial

El Ayuntamiento de La Laguna ha abierto una nueva convocatoria de ayudas municipales para la rehabilitación de inmuebles de interés patrimonial correspondientes al ejercicio 2026. La línea de subvenciones cuenta con una dotación de 175.000 euros y el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 19 de junio.

El objetivo de estas ayudas es facilitar a las familias y propietarios el mantenimiento de viviendas y edificios protegidos por sus valores históricos, arquitectónicos o culturales. La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, permitirá financiar actuaciones de conservación, restauración, accesibilidad y renovación de instalaciones en distintos puntos del municipio.

El concejal de Patrimonio Cultural y Ordenación del Territorio, Adolfo Cordobés, destaca que esta convocatoria es una herramienta importante para acompañar a quienes tienen que mantener inmuebles que, por su valor patrimonial, suelen requerir cuidados específicos e inversiones más elevadas que una vivienda convencional.

Ayudas para fachadas, cubiertas, accesibilidad e instalaciones de los inmuebles

La convocatoria está dirigida a inmuebles situados tanto en el Conjunto Histórico Patrimonio Mundial como en aquellos incluidos en el Catálogo de Protección del vigente Plan General de Ordenación.

Las subvenciones podrán cubrir obras en fachadas, cubiertas, mejoras de accesibilidad y renovación de instalaciones eléctricas, de fontanería o de saneamiento. Todas las actuaciones deberán ajustarse a la normativa urbanística y a las condiciones de protección patrimonial.

También se consideran gastos subvencionables los honorarios técnicos y, cuando sea necesario, el coste de elaboración de los levantamientos de edificaciones catalogadas. De esta forma, la ayuda no se limita a la ejecución material de la obra, sino que puede contribuir también a cubrir parte de los trabajos previos exigidos para intervenir en este tipo de inmuebles.

La Laguna cuenta con cientos de edificios protegidos

La Laguna cuenta con un volumen destacado de bienes protegidos. Según el Ayuntamiento, el municipio dispone de más de 600 inmuebles catalogados originalmente en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico y alrededor de 280 protegidos fuera del casco.

Cordobés recuerda que el Consistorio trabaja además en ampliar esos catálogos mediante modificaciones del planeamiento. La previsión municipal pasa por incorporar más de 75 nuevas protecciones en el entorno del casco histórico y, como mínimo, otros 580 inmuebles en el resto del municipio.

El edil sostiene que este esfuerzo de protección debe ir acompañado de medidas que ayuden a las familias a mantener sus viviendas en buenas condiciones. La finalidad es conservar el patrimonio sin romper la continuidad residencial de los barrios y pueblos del municipio.

¿Cómo solicitar la subvención?

Para optar a estas ayudas, las actuaciones deben contar con una solicitud de licencia presentada en la Gerencia Municipal de Urbanismo entre el 1 de enero de 2026 y la fecha de finalización del plazo de la convocatoria.

La solicitud de la subvención deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, en los registros municipales o a través de las sedes electrónicas, utilizando el modelo oficial incluido en el Anexo I de la convocatoria.

Concurrencia competitiva y criterios de eficiencia

Las ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva y conforme a la ordenanza reguladora específica. Además, están incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones municipal 2026-2027.

El Ayuntamiento explica que la cuantía se ha actualizado para estos dos ejercicios respecto a la convocatoria anterior, teniendo en cuenta la experiencia de años previos. En 2025, las ayudas concedidas sumaron 112.430,56 euros para un total de 24 solicitantes, la cifra más alta del registro plurianual.

El Consistorio subraya que la adecuación de la partida responde a criterios de eficiencia y a la demanda real detectada, sin alterar el compromiso municipal con la conservación del patrimonio y el apoyo a las familias propietarias.

Más medidas para proteger el patrimonio lagunero

Estas subvenciones forman parte de una estrategia más amplia de protección patrimonial. El Ayuntamiento trabaja en la redacción del Plan de Gestión de la Ciudad Histórica, la próxima actualización del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, la ampliación del catálogo del PEP y la redacción del nuevo Plan General de Ordenación.

Además, para proteger inmuebles de valor histórico y arquitectónico situados fuera del casco, el Consistorio tramita una modificación del PGO vigente. El objetivo es ampliar el número de bienes protegidos y convertir el catálogo municipal en una herramienta más autónoma y operativa.