La depuradora de Punta del Hidalgo recibe un premio nacional por su respeto a la biodiversidad

La Estación de Depuración de Agua Residual (EDAR) de Punta del Hidalgo, en La Laguna, ha recibido un reconocimiento nacional del programa BiObserva, impulsado por Veolia, por su respeto a la biodiversidad y por su integración en el entorno.

El galardón distingue a esta instalación como una de las más respetuosas del país con las especies de la zona. La EDAR está gestionada por la empresa mixta Teidagua, y el premio pone en valor el trabajo desarrollado en los últimos años para naturalizar sus espacios y reducir el impacto ambiental de la actividad.

Una depuradora más integrada en el entorno

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha celebrado este reconocimiento y ha señalado que sitúa al municipio como referente nacional en la gestión sostenible del agua y en la protección del patrimonio natural.

El regidor destacó que el Ayuntamiento mantiene su apuesta por un modelo de ciclo integral del agua más verde, innovador y comprometido con la biodiversidad. En esa misma línea, el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, responsable del Ciclo Integral del Agua, defendió que la excelencia en la gestión hídrica no debe medirse solo por la eficiencia del servicio, sino también por su capacidad para proteger el entorno.

Chinea considera que la EDAR de Punta del Hidalgo se ha convertido en un ejemplo de cómo la innovación pública y las políticas ambientales pueden transformar una infraestructura técnica en un espacio compatible con la conservación de la naturaleza.

Menos fitosanitarios y control de especies invasoras

El gerente de Teidagua, Braulio Domínguez, explicó que el trabajo realizado en los últimos años se ha centrado en preservar la biodiversidad en instalaciones situadas en espacios sensibles. Para ello, se han desarrollado diagnósticos, planes de acción y un mantenimiento ecológico de las zonas verdes.

Entre las medidas aplicadas figuran la eliminación del uso de fitosanitarios, el control de especies invasoras y una gestión de las áreas ajardinadas orientada a favorecer la biodiversidad local.

Reconocimiento a la plantilla y a la gestión ambiental

El premio también reconoce la implicación activa del personal que trabaja en la instalación. La jefa de Planta de la EDAR, Silvia Pérez, fue la encargada de recoger el galardón, acompañada por la coordinadora territorial del proyecto BiObserva, Ana Loli Rodríguez, en representación de Teidagua.

Al acto de entrega asistieron el director de Asuntos Públicos de Veolia en España, Federico Ramos; la responsable de Biodiversidad, Clara Rovira; y el subdirector general de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Fernando Magdaleno.

También participó el director de Desarrollo Sostenible, Rafael Herrera, en representación de Canaragua.