4 euros por una tapa y una bebida: La Laguna celebra su ruta de la tapa por San Benito del 1 al 31 de julio
La Laguna Zona Comercial presenta el cartel oficial
La Ruta de la Tapa San Benito Abad 2026 está cada vez más cerca y ya se conocen nuevos detalles sobre esta cita gastronómica que reunirá a los amantes de la buena comida en el mes de julio.
Un evento que permitirá degustar una sabrosa tapa y una bebida (cerveza, vino o agua) por 4 euros durante todo el mes de julio.
Además, La Laguna Zona Comercial (LLZC) ha anunciado un sorteo de tres vales de 100 euros para gastar en los establecimientos que resulten ganadores de la ruta de la tapa.
Presentación en GastroCanarias
La Laguna Zona Comercial la semana pasada el cartel oficial de esta cita gastronómica durante su participación en GastroCanarias, la feria de referencia del sector gastronómico en el archipiélago. Al acto asistieron Iván Pérez, presidente de La Laguna Zona Comercial, y Estefanía Díaz Arias, concejala de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna, cuya presencia subrayó el respaldo institucional a una de las citas más esperadas del calendario gastronómico y comercial del municipio.
La relevancia de la convocatoria queda respaldada por los datos: en la pasada edición se superaron las 200.000 tapas vendidas, una cifra que consolida la Ruta de la Tapa San Benito Abad como uno de los eventos gastronómicos de mayor impacto de Tenerife y referente en el conjunto del archipiélago.
El acto sirvió asimismo para reconocer a los establecimientos galardonados en la Ruta de la Comarca Nordeste de La Laguna: Los Corazones obtuvo la Tapa de Oro; El Fogón, la Tapa de Plata; y Vanely, la Tapa de Bronce.
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