La Laguna saca brillo a la escultura de La Milagrosa y a otros seis monumentos

La estatua de La Milagrosa, quizá por estar elevada en un pedestal o porque su mármol blanco había perdido brillo, venía manteniendo una presencia bastante discreta en la plaza de San Cristóbal. Es probable que en adelante pase a destacar más. La Concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna ha finalizado los trabajos de limpieza y conservación de la pieza, que está incluida en la segunda fase del Programa municipal de restauración de esculturas, bustos y monumentos en espacios públicos. La actuación ha supuesto una inversión de 3.263 euros y próximamente se retirarán los andamios que han sido necesarios para intervenir en esta obra, que supera los diez metros de altura.

«Esta intervención confirma el compromiso del Ayuntamiento con un modelo de conservación preventiva, planificado y sostenido en el tiempo, que combina criterios técnicos con la atención a las demandas ciudadanas», indica el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés. «Tras haber realizado, recientemente, el inventario y catalogación de la ingente cantidad de obras en espacios públicos, hemos apostado por una visión global del patrimonio escultórico municipal que nos permita evitar que las piezas lleguen a estados de deterioro grave», manifiesta.

La escultura es una pieza de mármol blanco del año 1929 y de autor anónimo y presentaba suciedad superficial, depósitos de residuos y presencia de vegetación adherida, «lo que hacía necesaria una limpieza especializada», precisan desde el Ayuntamiento. La intervención ha sido ejecutada por un restaurador profesional, dada la «relevancia histórica, patrimonial y vecinal de la obra».

2,5 metros de altura

La institución local pone de relieve que la pieza, de 2,5 metros de altura, se alza sobre un pedestal de fábrica de 8 metros, revestido con piedra natural y con una placa votiva en su base. Fue encargada por iniciativa del padre Chacobo Juste, de los Padres Paúles de San Agustín, financiada mediante suscripción popular y con la colaboración de la Escuela Normal de Maestras de La Laguna. Llegó desde la Península en 1929 y, tras varios intentos fallidos de ubicación, fue finalmente erigida en su emplazamiento actual en mayo de 1960.

La referida segunda fase del Programa municipal de restauración de esculturas contempla cinco intervenciones «seleccionadas por su valor patrimonial, su estado de conservación y la demanda ciudadana». Estas restauraciones suman una inversión cercana a los 24.000 euros. A esas actuaciones se suman otras dos fuera del plan y que elevan la cuantía total por encima de los 150.000 euros.

Entre las obras encuadradas en el primer paquete de acciones y que ya se encuentran en proceso de restauración está el Monumento al Campesino, de Raúl Rodríguez (2010), con un presupuesto de 12.412 euros y actualmente en el taller tras su retirada de la rotonda entre Las Canteras y Las Mercedes. También está próxima a concluir la intervención en el anillo de bronce dedicado a Laura de la Puerta Guillén, en el Camino Largo, valorada en 1.284 euros. La fase la completan la limpieza del monolito en memoria de las Víctimas del Sida, en el parque Javier Fernández Quesada (716 euros) y la recuperación del Monumento a Los Sabandeños, en Punta del Hidalgo, con una inversión de 5.938 euros.

Otras dos actuaciones relevantes

Pero existen otras dos actuaciones de restauración relevantes por parte de la Concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna. Este departamento avanza en la tramitación administrativa y técnica para mejorar el monumento al Padre Anchieta, del escultor Bruno Giorgi, cuya intervención se realizará conjuntamente con la Universidad de La Laguna y que supondrá una inversión de casi 85.000 euros.

La intervención en la escultura de Anchieta responde a la necesidad de frenar el deterioro causado por la exposición prolongada a la intemperie y a los agentes atmosféricos, así como a la evolución natural de los materiales, tras más de 6 décadas desde su inauguración en 1960. Los estudios morfoquímicos realizados en 2024 a petición municipal confirmaron que, aunque la escultura presenta alteraciones superficiales (fisuras en soldaduras, pátinas de corrosión, depósitos calcáreos y restos de tratamientos antiguos), el núcleo metálico mantiene un estado de conservación aceptable. La intervención permitirá, por tanto, estabilizar las pátinas, corregir patologías, recuperar la peana de granito y aplicar sistemas de protección que aseguren la durabilidad de la obra.

La otra obra en la que está previsto que se actúe es el Monumento a La Trilladora, ubicado en la rotonda de acceso al Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, cuya restauración tiene un presupuesto inicial de casi 50.000 euros y estará cofinanciada al 50% entre el Ayuntamiento y el Cabildo de Tenerife, en el marco del Programa Insular de Patrimonio Histórico 2023-2027. Se trata de una pieza que se ha ido deteriorando después de que durante años las advertencias realizadas por la Asociación de Vecinos de San Lázaro sobre la necesidad de proteger la pieza fuesen desoídas.