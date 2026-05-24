Tenerife en la élite arquitectónica: La ermita de Geneto y el Hospital de Dolores, seleccionados para los Premios Arquitectura 2026

La arquitectura hecha en La Laguna coloca a Tenerife como referencia a nivel nacional. La rehabilitación y ampliación de la ermita de San Miguel Arcángel de Geneto y el Hospital Nuestra Señora de los Dolores han sido seleccionados entre las 25 obras finalistas de los Premios Arquitectura 2026, codiciados galardones del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).

Ambos proyectos representan dos maneras distintas de entender la arquitectura contemporánea, pero comparten una misma idea de fondo: intervenir sobre los espacios desde la sensibilidad hacia las personas, el territorio y la memoria de los lugares.

La selección adquiere todavía más relevancia si se tiene en cuenta que el jurado ha escogido únicamente 25 propuestas entre las 534 candidaturas presentadas desde toda España. La gala final se celebrará el próximo 9 de junio en el Teatro Alcázar de Madrid, donde se entregarán los premios vinculados a sostenibilidad, rehabilitación, cultura, hábitat, compromiso y profesión, además del Premio de Arquitectura Española.

Geneto: memoria, luz, materia

La presencia lagunera en la final tiene uno de sus grandes símbolos en la ermita de San Miguel Arcángel de Geneto, obra del arquitecto Alejandro Beautell. El proyecto ha sido especialmente valorado por su capacidad para unir restauración patrimonial y arquitectura contemporánea sin caer en imitaciones ni rupturas estridentes.

La intervención parte de la recuperación de la antigua ermita del siglo XVIII situada junto al histórico camino de Candelaria, un templo vinculado durante siglos al paisaje rural de Geneto. La actuación restauró el artesonado mudéjar original y eliminó añadidos posteriores que habían alterado la lectura histórica del inmueble.

Junto a la ermita se levantó una nueva nave contemporánea desde la sobriedad y el respeto al edificio original. Un espacio blanco, silencioso y contenido, donde la luz natural se convierte en el principal elemento arquitectónico.

El jurado del CSCAE destacó especialmente la reutilización de materiales surgidos durante el propio conflicto constructivo de la obra. Un muro de hormigón demolido tras una controversia administrativa fue reutilizado para crear el altar, el ambón y la pila bautismal, mientras que el acero interior sirvió para construir la cruz del retablo.

La arquitectura transforma así la herida en permanencia. El material deja de ser únicamente estructura para convertirse también en memoria.

El Hospital de Dolores

La segunda obra lagunera finalista responde a una escala y función completamente diferentes, pero igualmente conectadas con el bienestar humano. El Hospital Nuestra Señora de los Dolores, diseñado por los arquitectos Cristina González Vázquez de Parga y Federico García Barba, ha sido reconocido por una propuesta centrada en la accesibilidad, la dignidad y la calidad de vida de sus usuarios.

El complejo sociosanitario, situado en La Laguna, fue concebido para personas con altos requerimientos asistenciales y plantea una arquitectura que prioriza la orientación sencilla, la relación con la vegetación y el confort emocional.

El edificio funciona como una pequeña ciudad interior articulada mediante una calle curva acristalada que conecta jardines, habitaciones y espacios comunes. La luz natural, los recorridos accesibles y los materiales cálidos buscan reducir la sensación hospitalaria tradicional y favorecer la autonomía y la convivencia. El jurado valoró especialmente cómo el paso del tiempo ha mejorado incluso la experiencia del espacio gracias al crecimiento de la vegetación y a la consolidación de la relación entre arquitectura y paisaje.

La doble presencia de La Laguna entre las mejores obras arquitectónicas del país consolida además el creciente reconocimiento nacional de la arquitectura producida desde Canarias, especialmente aquella vinculada a la rehabilitación, la sostenibilidad y la intervención sensible sobre contextos históricos y sociales complejos.