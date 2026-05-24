Las 25 mejores propuestas de arquitectura nacional
Tenerife en la élite arquitectónica: La ermita de Geneto y el Hospital de Dolores, seleccionados para los Premios Arquitectura 2026
La intervención en la ermita de Geneto reutiliza materiales demolidos para crear elementos litúrgicos, transformando la herida en permanencia
La arquitectura hecha en La Laguna coloca a Tenerife como referencia a nivel nacional. La rehabilitación y ampliación de la ermita de San Miguel Arcángel de Geneto y el Hospital Nuestra Señora de los Dolores han sido seleccionados entre las 25 obras finalistas de los Premios Arquitectura 2026, codiciados galardones del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).
Ambos proyectos representan dos maneras distintas de entender la arquitectura contemporánea, pero comparten una misma idea de fondo: intervenir sobre los espacios desde la sensibilidad hacia las personas, el territorio y la memoria de los lugares.
La selección adquiere todavía más relevancia si se tiene en cuenta que el jurado ha escogido únicamente 25 propuestas entre las 534 candidaturas presentadas desde toda España. La gala final se celebrará el próximo 9 de junio en el Teatro Alcázar de Madrid, donde se entregarán los premios vinculados a sostenibilidad, rehabilitación, cultura, hábitat, compromiso y profesión, además del Premio de Arquitectura Española.
Geneto: memoria, luz, materia
La presencia lagunera en la final tiene uno de sus grandes símbolos en la ermita de San Miguel Arcángel de Geneto, obra del arquitecto Alejandro Beautell. El proyecto ha sido especialmente valorado por su capacidad para unir restauración patrimonial y arquitectura contemporánea sin caer en imitaciones ni rupturas estridentes.
La intervención parte de la recuperación de la antigua ermita del siglo XVIII situada junto al histórico camino de Candelaria, un templo vinculado durante siglos al paisaje rural de Geneto. La actuación restauró el artesonado mudéjar original y eliminó añadidos posteriores que habían alterado la lectura histórica del inmueble.
Junto a la ermita se levantó una nueva nave contemporánea desde la sobriedad y el respeto al edificio original. Un espacio blanco, silencioso y contenido, donde la luz natural se convierte en el principal elemento arquitectónico.
El jurado del CSCAE destacó especialmente la reutilización de materiales surgidos durante el propio conflicto constructivo de la obra. Un muro de hormigón demolido tras una controversia administrativa fue reutilizado para crear el altar, el ambón y la pila bautismal, mientras que el acero interior sirvió para construir la cruz del retablo.
La arquitectura transforma así la herida en permanencia. El material deja de ser únicamente estructura para convertirse también en memoria.
El Hospital de Dolores
La segunda obra lagunera finalista responde a una escala y función completamente diferentes, pero igualmente conectadas con el bienestar humano. El Hospital Nuestra Señora de los Dolores, diseñado por los arquitectos Cristina González Vázquez de Parga y Federico García Barba, ha sido reconocido por una propuesta centrada en la accesibilidad, la dignidad y la calidad de vida de sus usuarios.
El complejo sociosanitario, situado en La Laguna, fue concebido para personas con altos requerimientos asistenciales y plantea una arquitectura que prioriza la orientación sencilla, la relación con la vegetación y el confort emocional.
El edificio funciona como una pequeña ciudad interior articulada mediante una calle curva acristalada que conecta jardines, habitaciones y espacios comunes. La luz natural, los recorridos accesibles y los materiales cálidos buscan reducir la sensación hospitalaria tradicional y favorecer la autonomía y la convivencia. El jurado valoró especialmente cómo el paso del tiempo ha mejorado incluso la experiencia del espacio gracias al crecimiento de la vegetación y a la consolidación de la relación entre arquitectura y paisaje.
La doble presencia de La Laguna entre las mejores obras arquitectónicas del país consolida además el creciente reconocimiento nacional de la arquitectura producida desde Canarias, especialmente aquella vinculada a la rehabilitación, la sostenibilidad y la intervención sensible sobre contextos históricos y sociales complejos.
Las 25 mejores propuestas de arquitectura nacional
Pabellón de servicios y alberca en Tibi
Alicante (España). Alfredo Payá.
Casa 2M y medio
Santiago de Compostela, A Coruña. Dosesmas Arquitectos
Plan especial urbanístico y de mejora urbana de Fira de Barcelona y La Modelo
Barcelona (España). Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Regional
Guardería en Ávila
Ávila (España). Arturo Blanco + Alegría Colón (BmasC)
Abby Kortrijk
Kortrijk (Bélgica). Barozzi Veiga y Tab Architects.
Can Saltiri. Recuperación del acceso al Castillo de Rupit
Rupit, Barcelona (España). Carles Enrich Studio.
Lectura de un territorio atlántico en Galicia
Galicia. Elisa Gallego Picard.
Pabellón Pediátrico Aladina
Yaundé (Camerún) - Elisa Valero Ramos
Hospital de Dolores
La Laguna. Cristina González Vázquez de Parga y Federico García Barba
El Croquis
Madrid. Fernando Márquez Cecilia.
Pla de l’Italià
Olvan, Barcelona. Arquitectura Sideral.
Galería de Arquitectura de Madrid
Madrid. Ignacio Borrego Gómez-Pallete.
Casa en Colònia de Sant Pere
Colònia de Sant Pere, Islas Baleares. TEd’A arquitectes.
Llull 122
Barcelona (España). BAAS arquitectura
Escalera mirador en la Vall del Paradís
Manresa, Barcelona. Comas-Pont Arquitectes (Jordi Comas y Anna Pont).
Plan Básico Municipal del Ayuntamiento de Porqueira
Porqueira, Ourense (España). José González-Cebrián y colaboradores.
Edificio Viciana
Valencia (España). José Fernández-Llebrez Muñoz
Donde cantan las acequias y crecen los chopos
Santa Fe, Granada (España). Serrano + Baquero Arquitectos | Bachs & Caballero.
Restauración del Mercado de Santa Caterina
Barcelona (España). Miralles Tagliabue - EMBT.
Plan Especial para la Regulación de Energías Renovables
Jerez de la Frontera, Cádiz (España). Territorio y Ciudad SLP.
Equipamiento multifuncional de Can Comadran
Moià, Barcelona (España) - Mestres Wåge Arquitectes - Arkitekter.
Temple of the Deep
Black Rock City, Nevada (Estados Unidos). Miguel Arraiz García.
Plan Estratégico de Regeneración de la Playa de Palma
Palma, Mallorca (España). Victoria Fiol Durán y LANDLAB Laboratorio de Paisajes.
Intervenciones en el Real Monasterio de Santa María de Sijena
Villanueva de Sijena, Huesca (España). Pemán y Franco Arquitectos + Sebastián Arquitectos.
Ermita de San Miguel Arcángel de Geneto
San Cristóbal de La Laguna, Tenerife (España). Beautell Arquitectos.
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