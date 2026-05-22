La pasarela del Padre Anchieta, bajo la lupa de los vecinos: «No es fea, pero sí larga»
El Cabildo sostiene que la infraestructura reduce los tiempos de recorrido peatonal, pero numerosos usuarios cuestionan las distancias y las pendientes
María de los Ángeles Pérez alargó su paseo matutino para conocer de primera mano la pasarela peatonal por la que parecen transitar todas las conversaciones en los últimos días. «Me la imaginaba peor», manifestó a modo de primeras sensaciones. Esta vecina de 64 años del casco de La Laguna camina cada día una hora y este jueves decidió que la ruta tenía que pasar «sí o sí» por la nueva infraestructura. «No es fea, pero sí larga», resolvió a modo de opinión final tras un par de vueltas y algunas fotos.
La obra fue presentada a comienzos de semana después de una actuación que requirió cuatro años y medio y 13,1 millones de euros, lo que supone tres años y 4,3 millones más de lo previsto inicialmente. El objetivo: eliminar las interferencias entre vehículos y viandantes para evitar las colas en uno de los principales accesos al centro de La Laguna. El lunes, una vez inaugurada, solo hicieron falta un par de horas para que las redes sociales entrasen en ebullición con ‘memes’ y críticas para todos los gustos, sobre todo por las distancias a recorrer y el desnivel.
El Cabildo de Tenerife, la institución responsable de la obra, sostiene que, en su conjunto, los tiempos de trayecto para peatones se reducen en torno a un 10% con la pasarela. Sin embargo, la impresión de muchos usuarios no es la misma. «Vi en las redes que es más cerca, pero a mí no me lo parece», consideró Susana García, alumna de la Universidad de La Laguna (ULL). «Espero que esto sea al menos por el bien del tráfico», apostilló.
«Muy fuerte la subida»
«Es más lejos y muy fuerte la subida. Es una obra poco adecuada para gente mayor». Así se expresó Tatiana González, que paseaba junto a su perro. No era la única que se detenía en el desnivel. Iván González también se refirió a la «incomodidad» de subir desde la avenida de La Trinidad y por la escalera situada junto al Intercambiador. «La rampa de La Trinidad parece el Mortirolo», bromeó estableciendo un símil con el puerto de montaña que el Giro de Italia hizo célebre.
Si la puesta de largo del lunes se desarrolló en una mañana plenamente lagunera de frío y viento, la ciudad ofrecía este jueves un día de sol y cielo limpio que mejoraba la imagen de la pasarela. Había personas sentadas en los bancos que se encuentran en mitad de ella y otras fotografiando el resultado. «Yo la criticaba, pero ahora me parece bien», afirmó Felipe Padilla, aunque matizó que sí ve excesivo el coste. Lo dijo desde la experiencia que le dan sus 91 años. Por su parte, el alumno de la ULL Alejandro Martín se mostró convencido sin fisuras del proyecto. «Yo lo veo bien; me parece que el recorrido es más agradable y ordenado», planteó.
Mientras que el acceso a la pasarela desde el Campus de Anchieta es amable y sin desniveles, la situación cambia en los puntos de encuentro con la avenida de La Trinidad, el Intercambiador y Geneto. En La Trinidad la pendiente es pronunciada, hacia el Intercambiador hay una escalera con una notable inclinación y para llegar a Geneto se requiere realizar varios giros que alargan el recorrido.
Rosa Dávila celebra la obra
La presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, arrancó el miércoles la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrando el resultado del anillo, la reducción de las colas (se espera que la disminución sea de un 20%) y el 10% que afirma que, en general, se reducen los recorridos peatonales. «La puesta en marcha de la pasarela peatonal está siendo un éxito», resaltó.
Sobre los recorridos a pie, la institución insular indica que se tardará más tiempo en cubrir dos de ellos (La Trinidad-Geneto e Intercambiador-Geneto), que el trayecto La Trinidad-Intercambiador será similar y que otros tres se agilizarán (los que conectan el Campus de Anchieta con Geneto, La Trinidad y el Intercambiador).
Más en detalle, y según los datos del Cabildo, para atravesar de La Trinidad a Geneto antes había que cubrir 394 metros y se tardaba 4:44 minutos, mientras que ahora hay 446 y 5:21. Siguiendo también las cifras de la institución insular, anteriormente se cruzaba del Intercambiador a Geneto en 252 metros y 2:01, mientras que hoy son 314 y 3:46. La situación sí que guarda más similitud en el tramo La Trinidad-Intercambiador (antes, 282 y 3:23; ahora, 292 y 3:30).
Itinerarios de la Facultad de Ciencias
En cuanto a los tres itinerarios de la Facultad de Ciencias, el Cabildo afirma que quedarán de la siguiente manera: hacia Geneto (384 metros y 4:37 minutos antes y 318 y 3:49 ahora), hacia La Trinidad (de 459 y 5:31 minutos a 369 y 4:26) y hacia el Intercambiador (de 475 y 5:42 a 283 a 3:24).
Este periódico realizó este jueves una comprobación con esas dos últimas rutas (Facultad de Ciencias-La Trinidad y Facultad de Ciencias-Intercambiador). La medición para la primera de ellas cuadra, aunque habría que añadirle al menos 20 segundos más –todo depende de la edad y condiciones físicas del transeúnte– al efectuar el recorrido en sentido contrario, es decir, en subida. La segunda, a la vista tanto de la distancia como de los tiempos, parece haber sido calculada para el acceso directo al Intercambiador, que no estará operativo hasta que no se realice la reforma de aquel. A través de la escalera que conduce hasta la puerta de ese recinto, el tiempo ronda entre 4 y 5 minutos en sentido descendente y 4:30 y 5:30 en la dirección opuesta.
Con respecto a las pintadas que aparecieron poco después de la apertura de la pasarela, ya este jueves habían sido parcheadas. Precisamente la seguridad es un aspecto que ya había generado alguna duda. En abril de 2024, el día de la instalación del primer módulo de la pasarela, el diseñador de la infraestructura, el ingeniero José Romo, apuntó que se había tratado «en lo posible» de evitar zonas en las que se perdiese la visibilidad para, de esa forma, aportar seguridad. En aquella misma jornada, Rosa Dávila anunció que se estaba trabajando con el Ayuntamiento de La Laguna para que se pudiesen instalar cámaras de videovigilancia.
Polémica de principio a fin
Esta puesta en funcionamiento no exenta de polémica cierra una obra que empezó de la misma manera. Colectivos del casco histórico de La Laguna e, incluso, el cronista oficial, Eliseo Izquierdo, hicieron cuanto pudieron para que la escultura del Padre Anchieta no fuese desplazada. «Ostracismo y casi expatriación» llegó a observar el historiador y sociólogo Álvaro Santana en 2023. Otro actor del centro lagunero como Julio Torres comparó el anillo con un «platillo volante» y criticó que iba a hacer falta «un telesilla, como si fuera una estación de esquí», para subir a la pasarela. Tras los retrasos y los sobrecostes, ahora llegan las críticas y los ‘memes’.
Luz verde al proyecto de restauración de la escultura de Anchieta
El Ayuntamiento de La Laguna aprobó un convenio de colaboración con la Universidad de La Laguna (ULL) para acometer la restauración integral de la escultura del Padre Anchieta, un icono de la ciudad. El consistorio activa, así, el paso previo a la firma formal del acuerdo con la institución académica que permitirá iniciar un proceso de intervención científica riguroso y plenamente garantista sobre una pieza de más de 5,35 metros de altura y casi 4 toneladas de peso.
El acuerdo, financiado mayoritariamente por el Ayuntamiento, supondrá una inversión local de 84.793 euros. Se trata de una cuantía superior a la estimada inicialmente debido a la ampliación del alcance del proyecto. Esta intervención no solo contempla la restauración material de la escultura, sino que incorpora fases adicionales de seguimiento científico, documentación, supervisión técnica continuada, medidas de seguridad, participación de personal investigador y actividades de divulgación.
Estos elementos, que no formaban parte del estudio inicial, «se ha considerado que garantizan una restauración completa, duradera y ajustada a los estándares actuales de conservación patrimonial», apunta la institución local. Por su parte, la ULL aportará 6.875 euros y destinados a actividades de difusión y divulgación científica, «reforzando así el carácter colaborativo del proyecto».
El convenio tendrá una duración máxima de 4 años, prorrogable por otros 4, e incluye no solo la intervención material sobre la escultura y su peana de granito, sino también un seguimiento técnico bienal en 2027 y 2028 que contempla nuevas campañas de análisis colorimétricos y fotogrametría. «Estas medidas se consideran parte inseparable del ciclo completo de restauración y garantizan la estabilidad futura de la obra», indica el consistorio.
La intervención se articula como un convenio de colaboración institucional, dado que ambas partes aportan recursos propios (financieros, técnicos y científicos) y persiguen un fin común de interés público. La Universidad actúa como entidad investigadora especializada y aporta recursos como el Servicio de Análisis, Documentación y Observación de Obras de Arte (Sadoa), una unidad técnico‑científica especializada.
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