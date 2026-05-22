La Laguna probará en Taco un sistema de pilonas retráctiles para peatonalizar calles de colegios

La calle General Gutiérrez, en Taco, será el banco de pruebas de una iniciativa de movilidad sostenible y seguridad escolar. Allí se encuentra el Colegio Unificado Isabel La Católica-San Antonio, donde el consistorio probará un sistema de pilonas retráctiles que evite situaciones de peligro para los alumnos. De obtener un resultado satisfactorio, el mismo dispositivo podría pasar a la calle Pintor Cristino de Vera, en pleno casco histórico de La Laguna y en la que se ubica el Colegio Máyex.

Según explica el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna, Ángel Chinea, la actuación responde a una petición directa del centro educativo y a la necesidad de mejorar la seguridad en un entorno donde la convivencia entre tráfico rodado y tránsito escolar puede generar situaciones de riesgo para los menores.

"Del colegio de Taco nos habían propuesto convertir esa pequeña calle en peatonal. No afecta a garajes, aunque sí a contenedores de basura y un vado", detalla. A partir de ahí, el Ayuntamiento estudia la implantación de un mecanismo que permita cerrar el acceso a vehículos coincidiendo con los horarios de entrada y salida del centro docente. El edil indica que la experiencia recuerda a las medidas adoptadas durante la pandemia, cuando la regulación del tráfico en estos entornos se realizaba con presencia policial. "Durante la covid se hacía con policía y funcionó muy bien", rememora.

Análisis más a fondo

Chinea avanza que, "si el experimento resulta", tienen previsto el traslado a "varias calles con problemas de este tipo". Y es ahí donde aparece Pintor Cristino de Vera, que el concejal conoce bien porque en ella se encuentra la sede de Obras e Infraestructuras. El edil puntualiza que todavía se debe analizar más a fondo la aplicación del proyecto a esta vía del centro lagunero debido a la presencia de garajes.

Otro factor que entra en juego en la calle del Colegio Máyex es el problema generado por el ruido que ocasionan los vehículos en unas tapas de arquetas eléctricas que quedaron al descubierto después del último reasfaltado y la reubicación de las plazas de aparcamiento (que previamente ‘cubrían’ las tapas y evitaban los golpes). Aunque tras las quejas vecinales se trató de aminorar el ruido, las molestias continúan. Así pues, sacar el tráfico de la vía –particularmente si se realiza más allá del horario de entrada y salida del centro docente– podría contribuir a que desapareciese la problemática.

"En cuanto a la fecha de ejecución, estamos esperando a que nos informen sobre la disponibilidad de las pilonas, precios y tiempo de suministro", manifiesta Ángel Chinea sobre el comienzo en Taco de esta actuación. No es la primera en esa línea. El Ayuntamiento de La Laguna ya había dado a conocer en abril algunos pasos para la posible peatonalización o restricción del tráfico en la calle Anchieta, a su paso por el instituto Cabrera Pinto, en el tramo comprendido entre Juan de Vera y Rodríguez Moure, y en la parte superior de la calle Airam, la vía de acceso al colegio Camino de La Villa.

Acceso con garantías de seguridad

El concejal de Movilidad, Domingo Galván, ya explicó sobre esas últimas acciones que estas se desarrollan en el marco de los denominados Foros Stars, un espacio de participación en el que intervienen centros educativos, Policía Local, Dirección General de Tráfico, técnicos municipales y otros agentes implicados en la movilidad sostenible. "El objetivo es facilitar el acceso a los centros educativos con garantías de seguridad y de la manera más sostenible posible", señala.