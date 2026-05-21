La Laguna lleva la historia de Los Sabandeños a las aulas por el Día de Canarias

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Educación y Juventud, ha impulsado durante el mes de mayo el proyecto didáctico 'Descubriendo a Los Sabandeños', una iniciativa dirigida al alumnado de Primaria de distintos centros educativos del municipio.

La actividad forma parte de la programación organizada con motivo del Día de Canarias y tiene como objetivo acercar a niños y niñas la historia, la música y el legado social de una de las agrupaciones más representativas del Archipiélago. El proyecto se ha desarrollado en colaboración con la Fundación Canaria Los Sabandeños.

La propuesta ha permitido que los escolares conozcan los orígenes del grupo lagunero, algunos de los instrumentos más vinculados al folclore canario y diferentes etapas de su trayectoria musical. Todo ello mediante actividades adaptadas a las edades del alumnado y con un enfoque participativo.

Un proyecto para aprender música canaria desde la experiencia

Las jornadas han incluido actuaciones didácticas en directo y espacios de participación en los que el alumnado ha podido interactuar con canciones, sonidos e instrumentos tradicionales. La intención es que el aprendizaje no se limite a una explicación teórica, sino que se produzca a través del contacto directo con la música popular de las Islas.

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, destacó que este tipo de iniciativas permiten al alumnado conocer de forma cercana una parte importante de la historia musical y social de Canarias. Según señaló, agrupaciones como Los Sabandeños han desempeñado un papel clave en la difusión y conservación de las tradiciones.

El Día de Canarias como marco educativo

Eiroa señaló que la educación también debe servir para fortalecer la relación de los niños y niñas con los elementos que forman parte de la identidad colectiva. Para el edil, acercar el folclore y la música tradicional a los centros escolares es una forma de mantener vivo ese legado entre las nuevas generaciones.

Las actividades han sido diseñadas para alumnado de Primaria, con contenidos ajustados a distintas edades. A través de canciones, explicaciones sencillas y dinámicas participativas, los estudiantes han podido reconocer sonidos, instrumentos y referencias culturales vinculadas al folclore canario.